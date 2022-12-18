Çocuğunu takside bırakıp dönmedi! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Tuzla’da takside çocuğunu bırakan kadın geri dönmeyince taksici ne yapacağını şaşırdı. Kadının asansörde mahsur kalması nedeniyle geri dönemediği anlaşıldı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Tuzla’da yaşandı. İddiaya göre yanında 3 yaşlarında erkek çocuğu olan bir kadın, Pendik Kaynarca’dan Tuzla Postane Mahallesi'ndeki bir siteye gitmek üzere taksiye bindi.

Taksi adrese ulaştığında nakit parası olmadığını belirten kadın, çocuğunu ve çantasını takside bırakarak kartını almak için site içerisindeki eve girdi. Yaklaşık 45 dakika kadar çocuk ile beraber takside bekleyen Yaşar Düşmez, kadının dönmemesi üzerine sitenin güvenliğine gitse de kimseyi bulamadı.

“Götür evde besle, bedavadan çocuk”

Kadının bir türlü dönmemesi üzerine Yaşar Düşmez, telsiz haberleşme sistemi üzerinden diğer taksi şoförleri ve durak başkanı ile iletişime geçerek durumu aktardı.

Kadının asansörde mahsur kaldığı anlaşıldı

Taksicinin çocukla beraber durağa gitmesi sonrası taksicilerden Murat Acar, bir süre sonra çocuğun annesine ulaştı. Acar, kadına çocuğun taksi durağında olduğunu ve gelip alabileceğini söyledi.

Ağlayarak durağa gele kadın çocuğuna kavuştu

Durağa ağlayarak gelen kadın, kartını almak için evine gittiği sırada binanın asansöründe mahsur kaldığını, bu sebepten dolayı taksiye dönemediğini söyledi. Çocuğuna kavuşan kadın, ödemesini de yaptıktan sonra çocuğunu ve çantasını alıp duraktakilere teşekkür ederek duraktan ayrıldı.

Taksici Murat Acar, “Bizim durağımıza bağlı araçlarımızdan birisi Kaynarca’dan bir bayan ve yanında 3-3 buçuk yaşlarında bir erkek çocuğunu alıyor ve Tuzla Postane Mahallesi'ne götürüyor. Hanımefendinin yanında nakit olmadığı için Tuzla’da site önünde iniyor, çocuğunu ve çantayı bizim taksici arkadaşımıza emanet ediyor. Evden kartını alıp hemen geleceğini söylüyor. Yalnız bu hemen olmuyor. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika derken, 40 dakika sonra bizim arkadaşımız merak ediyor ve site güvenliğine bakıyor. Güvenlikte kimse yok. Sonra bizim kullandığımız telsiz sistemiyle merkeze ulaşıyor ve bir çözüm bulmaya çalışıyor. O esnada merkezle taksici arkadaşımız arasında ilginç konuşmalar geçiyor. Bu konuşma, bizim arkadaşlardan birisinin sosyal medyada bazı gruplarda paylaşması neticesinde ciddi oranda beğeni ve izlenme alıyor” dedi.

"Çocuk bırakılma olayı bizim başımıza sürekli gelmiyor"

Acar, “Tabii herkes videoda olayın sonucunu bilmiyor. Sonucu da şöyle oluyor; hanımefendi asansörde mahsur kalıyor. Yarım saat, 40 dakika sonra ben özelden kendisine ulaştım. Çocuk sonuçta bize emanet edilmiş. Kadına durağa gelmesini söyledim. Hanımefendi ağlayarak geliyor. Asansörde mahsur kaldığını ifade ediyor. Ödemesini yapıp teşekkür ediyor. Çocuk bırakılma, çocuk kalma olayı bizim başımıza sürekli gelmiyor ama genelde araçta unutulan eşyalar, kıymetli eşyalar, telefonlar, bu tarz şeyler oluyor da çocuk kalma olayı olunca çok ilginç göründü” diye konuştu.