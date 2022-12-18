SGK'den gelen tebligatı açmasıyla şoka girdi felç geçiriyordu 'ellerimin daha nasırı geçmedi' dedi

ISPARTA’da emekli olan Serpil Kavurt’a bağlanan maaş 8 yıl sonra kesilip, faiziyle 205 bin TL olarak geri ödemesi istendi. Kavurt, emekli olduğu şirkette kimlik numarası kullanılarak kurulan paravan şirketlerde sigortalı gösterildiğini öğrenen ve aldığı tebligatı açmasıyla şoka girdi. Talihsiz kadın "Emekliliği kazanmak için verdiğim mücadelede ellerimin daha nasırı geçmedi." sözleriyle isyan etti.

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Hastanede yatan bir yakınını ziyaret için Antalya’da bulunan Serpil Kavurt, 25 yıl boyunca özel sektörde sigortalı çalıştıktan sonra 2014 yılında emekli olduğunu söyledi.

8 yıldır düzenli şekilde emekli maaşını aldığını ifade eden 58 yaşındaki Kavurt, “Sağlık güvencemden de yararlanıyorum. Ama 7 gün önce SGK’dan bir tebligat geldi. Bu tebligatta emekliliğimin feshedildiğini, 205 bin TL borcum olduğunu öğrendim. Araştırdığım zaman da bu para 8 yıldır aldığım emekli maaşının karşılığı olan bir borçmuş. Avukat tuttum ve cezayla ilgili itirazda bulundum. Karşı dava açacağız” dedi.

"Ellerimin daha nasırı geçmedi"

Ne maaş alabildiğini ne de sağlık güvencesinden yararlanabildiğini belirten Kavurt, “Hipertansiyon hastasıyım. 3 yıl önce büyük bir beyin ameliyatı geçirdim. Günlük kullandığım 8 ilacım var. Bunları da temin edemiyorum. Önceden herhangi bir bilgi gelmedi, biranda maaşımın kesildiğini içeren bir tebligat geldi. Şu an emekli değilim, vasıfsızım. Bu mağduriyeti yaşamak zorunda mıyım. Emekliliği kazanmak için verdiğim mücadelede ellerimin daha nasırı geçmedi. Ellerimle madeni yağ taşıdım. Emeğimin karşılığı bu mu olmalıydı. Bunu anlayamıyorum” dedi.

“Şok oldum, felç geçiriyordum”

Emekliliğin feshedilmesinin nedenini araştırmaya devam ettiğini ifade eden Kavurt, “En son çalıştığım, emekli olduğum şirkette kimlik numaram kullanılarak beni kurdukları paravan şirketlerde sigortalı göstermişler. Hangi çalışan, çalışmış olduğu firmanın sigortasını nerden gösteriyor diye araştırma yapıyor mu? Karşılıklı güven çerçevesinde ben işimi yaptım. Alnımın teriyle emekli oldum diye sevinirken bu durumla karşı karşıya kaldım ve mağdurum. CİMER’e de şikayette bulundum. Bu parayı ödeme şansım yok. Borcum var. Bu dava süreci çok uzayacak gibi görünüyor ama benim kaybedecek bir günüm bile yok. Benim yiyip içmeden yaşamam gerekiyor dava sonuçlanıncaya kadar” diye konuştu.

Tüm insanların emekli olmak için çalıştığını kaydeden Kavurt, tebligat zarfını açtığı zaman ise şok olduğunu belirtti. Zarfı aldığında hastane bahçesinde neredeyse felç geçirecek duruma geldiğini dile getiren Kavurt, “Ne yapacağımı bilemedim. 25 yılın karşılığında sen mağdur ol diyorlar bana. Benim tek gelirim emekli maaşım. Firmanın hatası var. Patronumun biri vefat etmiş, biri de cezaevinde. Birini toprak altından mı alıp geleyim. Biran önce bu durumun çözülmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.