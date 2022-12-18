40 yıllık para uzmanı uyardı: Bu konuda 18 kitap yazdım ilk defa bu kadar

Necati Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavülde olan banknotların 9. emisyon para grubunda yer aldığını, bu para grubunda 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Türk Lirası olmak üzere 6 banknot olduğunu belirtti. Bu banknotlarda sahteciliğe karşı filigran ve holografik şerit gibi önemlerin bulunduğunu vurgulayan Doğan, şöyle konuştu: