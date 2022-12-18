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Ahmet Hakan'dan imamoğlu kararı sonrası altılı masaya sert sözler fırsattan istifade etmekten bile acizler

Ahmet Hakan'dan imamoğlu kararı sonrası altılı masaya sert sözler fırsattan istifade etmekten bile acizler

Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaların ardından altılı masada yaşananlara ilişkin "Bunların İmamoğlu ile ilgili yargı kararını gole çevirmeleri mümkün değil" dedi.

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Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararı sonrası altılı masada Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun farklı bir görüntü çizmesi konuşuluyor.

Altılı masanın tek yumruk olmaktan uzak olduğu eleştirileri birbiri ardına geleyor. Genel başkanların ve parti kurmaylarının birbirlerine  dokundurmalar yaptığı mesajlar, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın gündemindeydi.

"Birbirlerine üstün gelmeye odaklanmışlar"

Bugünkü yazısında "Ekrem İmamoğlu’yla ilgili yargı kararının ardından yaşananları izliyor musunuz? diye soran yazar, altılı masaya eleştirilerini sıraladı:  

Şöyle bir bakalım yaşananlara:

Kılıçdaroğlu direnişe geçerek İmamoğlu’na “Başkansın sen, başkan kal” mesajı veriyor / Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’na karşı resmen ve alenen bayrak açmış durumda / İmamoğlu, Akşener’in gölgesine iyice sığınmış vaziyette / Her kafadan farklı bir ses çıkıyor / CHP Genel Merkezi, Kılıçdaroğlu’dan yana çelik çekirdek gibi / Kemal Bey’e “Sen çekilsen iyi olur” diyen yok / İmamoğlu, yine fazla hevesli bir portre çiziyor / Altılı Masa, eski dağınıklığına hızla geçiverdi / Heyecan sönüyor / Hevesler kaçıyor / Olay yine zamana yayılıyor.

Bunların İmamoğlu ile ilgili yargı kararını gole çevirmeleri mümkün değil.

Çünkü ne bir dava şuurları var ne de bir davaları. Çünkü zafere değil birbirlerine üstün gelmeye odaklanmışlar. Çünkü kişisel hırsları, her şeyin önünde. Çünkü fırsattan istifade etmekten bile acizler.

Yani demem o ki... Buradan da bir şey çıkmayacak galiba."

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