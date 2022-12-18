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Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü 'bizi yaktınız memur bey' dedi alkollü ve ehliyetsiz çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü 'bizi yaktınız memur bey' dedi alkollü ve ehliyetsiz çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evine gitmekte olan polisin önüne aracını sürüp kaçan sürücünün 2.30 promül alkollü olduğu tespit edildi. Kovalamacada yakalanıp "Bizi yaktınız memur bey" diyen sürücüye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 5 bin 497 TL cezai işlem uygulandı.

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Olay İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl den Alanyurt'a seyreden sürücü Suat Y.(37), yönetimindeki 16 APG 993 plakalı otomobilini, aynı yöne kendi aracıyla seyir halinde olan polisin aracının üzerine sürdü.

Polis, manevra yaparak kazayı önledi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. İhbar üzerine meslektaşları da polis otolarıyla sürücüyü durdurmak istediler. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonucu, 16 APG 993 plakalı otomobil Orhaniye mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde durduruldu.

Sürücünün aracı polis ekiplerince arandı. Sürücü Suat Y. "Sabaha kadar arayın. Çağıralım ehliyetli birini, yürüyüp gidelim buradan. Kız arkadaşım var arabada niye bu kadar uzatıyoruz ki. İşlemimi yapın, gidelim buradan. Bizi yaktınız memur bey. Üfleyeceğimiz bir şey varsa üfleyelim hemen buradan gidelim. Yedik mi cezayı?" dedi.

Yapılan alkol testi sonucu sürücünün, 2.30 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesi olmadığı tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 Bin 674 TL cezai işlem uygulanırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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