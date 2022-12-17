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Çanakkale'de 17 yaşındaki kız, babasını bıçakla öldürdü

Çanakkale'de 17 yaşındaki kız, babasını bıçakla öldürdü

Çanakkale'de Erdinç P., evde tartıştığı 17 yaşındaki kızı B.P. tarafından bıçakla öldürüldü. Genç kız polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Olay, sabah saat 04.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Ezineli Salih Efendi Sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Annesi ve babası ayrı olan B.P. (17), annesiyle kaldığı evden ayrılarak Cevatpaşa Mahallesi'nde oturan babası Erdinç Pehlivan’ın (50) evine geldi. İddiaya göre, B.P. uykuda olan babası Erdinç Pehlivan’ı göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Erdinç Pehlivan olay yerinde hayatını kaybetti. Babasını bıçaklayan B.P., 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu anlattı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Erdinç Pehlivan’ın öldüğünü tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan B.P. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan hayatını kaybeden Erdinç Pehlivan’ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kızı tarafından bıçaklanarak öldürülen Erdinç Pehlivan’ın Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde bir şirkette çalıştığı öğrenildi. 

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