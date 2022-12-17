BIST 5.214
DOLAR 18,65
EURO 19,77
ALTIN 1.074,86
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener’in danışmanından HDP desteği itirafı

Meral Akşener’in danışmanından HDP desteği itirafı

İyi Partili Turan Çömez, "HDP dese ki 'İstanbul Belediye Başkanı aynı zamanda da HDP'lidir’ dese bundan rahatsızlık duyar mısınız?" sorusuna "Biz bunu reddetmeyiz" yanıtını verdi.

Abone ol

2023 seçimlerine az bir süre kalırken, partiler seçim çalışmalarına devam ediyor..

Seçimlere birlikte girmesi beklenen 6'lı masa ittifakında İyi Parti ile masanın gizli ortağı HDP arasında gerginlik yaşanması CHP'yi zora sokmuştu.

İyi Parti lideri Meral Akşener'in sık sık gündeme getirdiği "HDP ile ittifak olmayız" açıklamaları sonrası partiden gelen bir itiraf gündem oldu..

Akşener'in danışmanı Turan Çömez, Radyo Sputnik’te Enver Aysever'in sorularını yanıtladı.

Programda, Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza sonrasında  Akşener’in verdiği destek gündeme geldi.

İyi Partili Turan Çömez, "Hem Sayın İmamoğlu’na hem de Sayın Yavaş’a, Sayın Akşener’in ilgisi kendi belediye başkanı olarak görmesinden kaynaklanıyor." dedi.

Seçimlerdeki HDP desteği soruldu

Bunun üzerine Aysever, Çömez'e, "İYİ Parti ciddi bir destek verdi belediye seçimlerinde ama unutmayalım ki HDP de aday çıkarmayarak destek verdi. Şimdi HDP dese ki ‘Ben olmasam bu belediye başkanları seçilemezdi, İstanbul Belediye Başkanı aynı zamanda da HDP'lidir’ dese bundan rahatsızlık duyar mısınız?" sorusunu yöneltti.

"Biz bunu reddetmeyiz"

İyi Partili Çömez, soruya şu şekilde cevap verdi:

"Demokraside her söz, her iddia, her ifade bizim için saygındır. HDP böyle bir ifadede bulunursa biz bunu reddetmeyiz. Buna karşı da çıkmayız. Dolayısıyla İstanbul topyekûn bir mücadelenin neticesidir."

ÖNCEKİ HABERLER
Fas'ı yenen Hırvatistan, Dünya Kupası'nı üçüncü tamamladı
Fas'ı yenen Hırvatistan, Dünya Kupası'nı üçüncü tamamladı
Yunanistan'a ait uçaklar NATO görevini gerçekleştiren uçakları engelledi
Yunanistan'a ait uçaklar NATO görevini gerçekleştiren uçakları engelledi
Türkiye’de bir ilk, düğmeye basıldı! Hayvandan insana organ nakli
Türkiye’de bir ilk, düğmeye basıldı! Hayvandan insana organ nakli
Vladimir Putin, Ukrayna ile savaşın yönetildiği karargahı ziyaret etti
Vladimir Putin, Ukrayna ile savaşın yönetildiği karargahı ziyaret etti
Selçuk Bayraktar'dan müjde gibi açıklama! İşte yeni hedef
Selçuk Bayraktar'dan müjde gibi açıklama! İşte yeni hedef
İçişleri duyurdu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri duyurdu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İlaçta sorun çözülüyor! Bakan Koca: Az bulunan ilaçların ihracatına ara verildi
İlaçta sorun çözülüyor! Bakan Koca: Az bulunan ilaçların ihracatına ara verildi
Kırıkkale'de alacak verecek meselesi kanlı bitti
Kırıkkale'de alacak verecek meselesi kanlı bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor! Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor! Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
Kemal Kılıçdaroğlu 74 yaşına girdi! Kutlamada yanında Ekrem İmamoğlu da vardı
Kemal Kılıçdaroğlu 74 yaşına girdi! Kutlamada yanında Ekrem İmamoğlu da vardı
Yol kenarında baygın bulunmuştu! 19 yaşındaki Aslıhan'ın otopsisinde çıktı
Yol kenarında baygın bulunmuştu! 19 yaşındaki Aslıhan'ın otopsisinde çıktı
Doğalgaz faturalarına indirim geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Doğalgaz faturalarına indirim geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak