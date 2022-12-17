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Yol kenarında baygın bulunmuştu! 19 yaşındaki Aslıhan'ın otopsisinde çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yol kenarında baygın bulunmuştu! 19 yaşındaki Aslıhan'ın otopsisinde çıktı

İZMİR'de  ölümü şüpheli bulunan 19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in otopsisinde uyuşturucu madde izi tespit edildi.

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Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Aslıhan Sinem Çiçek'in 26 Temmuz'da yol kenarında baygın vaziyette bulunarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldüğünün belirlenmesi ve ertesi gün hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturmada otopsiye ilişkin raporlar tamamlandı. Hazırlanan raporda genç kızın cesedinde travmaya bağlı bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Raporda kan ve mesane sıvısında sentetik uyuşturucu ve ilaç etken maddeleri tespit edildiği belirtilerek, "Elde edilen bulgular ve ölümün meydana geliş şekli dikkate alındığında kişinin ölümünün uyarıcı madde zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur." ifadelerine yer verildi.

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