BIST 5.214
DOLAR 18,65
EURO 19,77
ALTIN 1.074,86
HABER /  SPOR

22. FIFA Dünya Kupası Arjantin-Fransa finaliyle sahibini bulacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
22. FIFA Dünya Kupası Arjantin-Fransa finaliyle sahibini bulacak

Tarihlerinde ikişer şampiyonlukları bulunan Arjantin ile Fransa, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.

Abone ol

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde yarın Arjantin ile Fransa karşılaşacak. Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Katar 2022'ye son şampiyon unvanıyla gelen Fransa, burada da başarısını tekrarlarsa üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak. 

Tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin de 36 yıllık özlemine son vererek armasına üçüncü Dünya Kupası yıldızını eklemek için sahaya çıkacak.

Turnuvada 4. randevu

Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 3 kez karşılaştı.

1930 ve 1978'deki grup maçlarını Arjantin, 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanırken, Rusya 2018'deki son 16 turu mücadelesinde ise Fransa sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Derya Yanık duyurdu! Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan Derya Yanık duyurdu! Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı
Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık raporlarının uzatılmasına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık raporlarının uzatılmasına ilişkin açıklama
Bakanlık sözleşmeli personel alacak! Bu tarihe dikkat
Bakanlık sözleşmeli personel alacak! Bu tarihe dikkat
Büyükçekmece'de kaza! 20 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Büyükçekmece'de kaza! 20 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Canlı yayında duyurdu! 6'lı masanın adayının açıklanacağı tarih belli oldu
Canlı yayında duyurdu! 6'lı masanın adayının açıklanacağı tarih belli oldu
HDP cumhurbaşkanı adayını belirledi: Gültan Kışanak! Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa...
HDP cumhurbaşkanı adayını belirledi: Gültan Kışanak! Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa...
CHP yönetimi Meral Akşener'e resti çekti! Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı olarak kalacak
CHP yönetimi Meral Akşener'e resti çekti! Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı olarak kalacak
Mehmet Barlas'tan olay İmamoğlu yazısı: Eline yüzüne bulaştırdı, Kılıçdaroğlu henüz...
Mehmet Barlas'tan olay İmamoğlu yazısı: Eline yüzüne bulaştırdı, Kılıçdaroğlu henüz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
6 yaşındaki kızın evlendirilmesi! Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli F Tipi cezaevine gönderilecek
6 yaşındaki kızın evlendirilmesi! Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli F Tipi cezaevine gönderilecek
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak! Münevver Karabulut'un babası istemişti...
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak! Münevver Karabulut'un babası istemişti...
YSK Başkanı açıkladı! Ekrem İmamoğlu'nun cezası kesinleşirse seçilse bile cumhurbaşkanı olamaz
YSK Başkanı açıkladı! Ekrem İmamoğlu'nun cezası kesinleşirse seçilse bile cumhurbaşkanı olamaz