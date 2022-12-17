Bakanlık sözleşmeli personel alacak! Bu tarihe dikkat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 224 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

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Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, mühendis, tekniker, teknisyen, büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 224 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular, 17-31 Aralık tarihlerinde e-Devlet "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.