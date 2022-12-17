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14 yaşındaki çocuğa cinsel organını attı! Anne belediyeyi bastı: "Tecavüz edip öldürsünler diye mi..."

14 yaşındaki çocuğa cinsel organını attı! Anne belediyeyi bastı: "Tecavüz edip öldürsünler diye mi..."

KIRŞEHİR'de bir annenin CHP’li Kırşehir Belediyesinde çalışan bir şahsın, 14 yaşındaki çocuğuna cinsel organının fotoğrafını attığı iddiasının ardından savcılıkla ifadesi alınıp mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

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Kırşehir'de Y.D. adlı kadın, Kırşehir Belediyesinde M.Z.'nin, 14 yaşındaki B.T.'ye cinsel organının fotoğrafını gönderdiğini iddia ederek belediye önüne gelip, "Çocuklarımıza tecavüz edip öldürsünler diye mi oy veriyoruz" diyerek tepki göstermişti.

"Tecavüz edip öldürsünler diye mi..."
Yetkililerden çocuğuna cinsel organını atan fotoğrafını atan görevlinin kendisine gösterilmesini isteyen ancak talebinin karşılanmaması üzerine tepki gösteren Y.D., "Kendimi de belediyeyi de yakarım. Çocuğuma cinsel organının fotoğrafını atan kişiyi getirecekler. Sapık ve hırsızlara göz yumuyorlar. Geçtiğimiz yıl da 2 güvenlik görevlisine işlem yapılmadı, 2 genç ırmağa atıldı. Bizim çocuklarımız da öyle mi olsun. Biz başkana onun için mi oy veriyoruz. Başkan anlamadıktan sonra kim anlayacak. Çocuklarımızı tecavüz edip öldürsünler diye mi oy veriyoruz. Erkek çocuğuna çiçek gönderip, cinsel organının fotoğrafını atıyor" demişti.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı belediye önünden ayrılmayan öfkeli anne Y.D., uzun süre sakinleştirilmeye çalışıldı. Cinsel organ fotoğrafının atıldığı B.T. ise çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

Aile şikayetçi oldu
Öte yandan, çocuğun ailesi belediyenin önündeki eylemin ardından karakola giderek, şüpheli şahıstan şikayetçi oldu. Şüpheli M.Z. ise, ailenin şikayetçi olması üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrıldı. Şüpheli, adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Belediye de anneden şikayetçi oldu
Öte yandan, belediye yetkililerinin de uzun süre belediye önünde bağırarak tepki gösteren anne hakkında "kamu birimini meşgul etmek" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunurken belediye görevlilerinin M.Z. ile ilgili iş akdini askıya alması bekleniyor.

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