Fuat Oktay'dan EYT ve asgari ücret açıklaması! "Hükümet olarak söz verdiğimiz gibi..."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de yaptığı konuşmada milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili önemli mesajlar verdi. Fuat Oktay, "Asgari ücreti belirlerken çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağız ve kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' EYT için son dakika açıklaması yaptı. Oktay, çalışmalardaki son durumu duyururken düzenlemenin tamamlanacağı ve ilan edileceği tarihi de verdi. Peki, EYT'de kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar...

Fuat Oktay'dan EYT açıklaması

TBMM'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' EYT için kritik bir açıklamada bulundu.

Oktay, çalışmalardaki son durumu duyururken düzenlemenin tamamlanacağı ve ilan edileceği tarihi de verdi. Fuat Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağı ve kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

AK Parti'den açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemenin, aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği bildirildi. Teklifin, ocak ayında Meclise sunulması bekleniyor. EYT düzenlemesi konusunda Meclis takvimi netleşmeye başladı. AK Parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, 2023 yılı bütçe takvimi dolayısıyla aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği ifade edildi.

Teklifin, ocak ayında Meclise sunulması bekleniyor.