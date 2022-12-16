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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Ali Koç 5 yıldız isim için devreye girdi

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Ali Koç 5 yıldız isim için devreye girdi

Fenerbahçe, iç transferde sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek Ezgjan Alioski, Enner Valencia ve Altay Bayındır'ın yanı sıra İsmail Yüksek ve Miguel Crespo ile yeni bir kontrat imzalamak için görüşmelere başladı.

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Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Ezgjan Alioski, Enner Valencia ve Altay Bayındır'ın yanı sıra İsmail Yüksek ve Miguel Crespo gibi kontratı olan isimlerle de görüşme masasında. Pazarlıklarda son durum şöyle:

Ezgjan Alıoskı
Jorge Jesus, bu sezon kiralık olarak oynayan tecrübeli sol bekten memnun. Kanarya sezon sonu serbest kalacak Alioski ile yeni anlaşma yapmak istiyor.

Enner Valencıa
Mukavelesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki Ekvadorlu golcü ile 2 yıllık yeni kontrat için görüşme yapılıyor.

Altay Bayındır
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. 4 yıllık kontrat teklif edildi; cevap bekleniyor.

Mıguel Crespo
Portekizli'nin 2024'e kadar imzası var. Ancak şimdiden transferin gözdesi ve daha uzun süreli bir kontrat için görüşmeler sürüyor.

İsmail Yüksek
İsmini Avrupa'da da duyuran genç futbolcuyu F.Bahçe bırakmayacak. 2025'e kadar mukavelesi bulunan İsmail'in, yıllık 250 bin TL'lik ücreti iyileştirilecek ve süresi uzatılacak.  (SABAH)

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