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Nevşin Mengü'den uçak iddiası! Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu kararı sorulmuş ama sonradan haberlerden çıkartılmış

Nevşin Mengü'den uçak iddiası! Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu kararı sorulmuş ama sonradan haberlerden çıkartılmış

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplamış ancak Ekrem İmamoğlu kararıyla ilgili konuşmaması dikkat çekmişti. Nevşin Mengü, "Uçakta Erdoğan'a İmamoğlu kararı sorulmuş, sonra gazetecilerden soru ve yanıtın çıkartılması istenmiş" iddiasını ortaya attı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkmenistan'dan dönerken gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan'a iç ve dış politika hakkında pek çok soru sorulurken; İBB Başkanı İmamoğlu'na YSK üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla verilen hapis cezası ve siyaset yasağının sorulmaması dikkat çekmişti. Uçakta neler olduğuyla ilgili Nevşin Mengü'den dikkat çeken bir iddia geldi. YouTube'da yaptığı yayında kendisine bilgi geldiğini belirten Neşvin Mengü şunları söyledi:

Niye sorulmadı diye hayret etmiştim

- Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan dönüşü gazetecilere uçakta röportaj vermişti. Ben de röportajı gördüm, tamamını okudum. Hayret etmiştim. 'Ya hayret Ekrem İmamoğlu’na gelen yasak kararıyla ilgili hiçbir soru sorulmamış' ilginç diye.

Gazeteciler aranmış ve 'çıkarın' denmiş

- Şimdi başka bir haber geldi. Gazeteci arkadaşlarımız teyit de etmişler, haberleştik onlarla. Aslında bu soru sorulmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uçakta. Erdoğan da bir cevap vermiş. Ne cevap vermiş bilmiyorum ama daha sonra gazeteci arkadaşlarımızdan tek tek rica edilmiş. Lütfen bu soruyu ve cevabını çıkarın diye. Birbirinden enteresan işler..." 

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