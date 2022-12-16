Şehit olacağı içine doğmuş Bursalı şehidin paylaştığı mesaj yürekleri dağladı

Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan ve tedavi gördüğü GATA’da şehit olan 27 yaşındaki Üsteğmen Tunahan Yavuz'dan geriye sosyal medya hesabından paylaştığı acı mesajı kaldı.

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Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanmasının ardından bir süredir GATA’da tedavi gören Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz’un şehadet haberi Bursa’nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı.

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı'nda 01.03.2018 tarihinde şehit olan 23 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, Afrin'e gitmeden önce 'Bulmak' şiirinden 'Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm' sözlerini okumuştu. Şehit Abdullah Taha Koç'tan ise geriye okuduğu bu şiir kalmıştı.

27 yaşındaki Bursalı şehit Tunahan Yavuz ise Şehit Abdullah Taha Koç'un şiiri okuduğu videoyla birlikte sosyal medya hesabında "Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir, kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir" yazarak paylaşırken şehitten geriye o acı mesaj kaldı.

Şehit Tunahan Yavuz’un cenazesi Cuma namazını müteakip Mudanya ilçesi Güzelyalı Duran caminde kılınacak cenaze namazının ardından Mudanya Mezarlığı'na defnedilecek.