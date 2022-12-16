AK Parti'den flaş seçim tarihi açıklaması! Erken seçim mi olacak EYT için de tarih verildi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, seçim tarihiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu. EYT düzenlemesine ilişkin de konuşan Zengin, düzenlemenin Meclis'e geleceği tarihi duyurdu.

Abone ol

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimin nisandan sonra olacağını belirten Zengin, milyonların beklediği EYT düzenlemesi içinde ocak ayını işaret etti. Zengin şunları kaydetti:

"Sürpriz aday bekliyorum"

(6'lı masanın adayı) Ben sürpriz bir isim olacağını düşünüyorum. O kararı onlar verecek, biz vermeyeceğiz.

EYT düzenlemesi

EYT, Meclis'e Aralık'ta kesin gelecek. Görüşmeler Ocak ayına kalabilir.

Seçim tarihi

Seçim nisandan sonra olacak. Mayıs'ta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir.

Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi

Teklifi verdik, metin ellerinde. Bir ziyaret turu daha yapacağız. Yılbaşından sonra bu ziyaretleri yapacağız. HDP'ye gideceğiz. İlişki zeminlerini doğru oturtmak lazım. Meclis'te oldukları için bunları zaten Meclis'te yapıyoruz.Referanduma gitmeden çözüleceğini düşünüyorum.