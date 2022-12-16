Kılıçdaroğlu '16 milyon' Akşener '85 milyon' dedi 14 Aralık'ta düğmeye basıldı Nasuhi Göngör yazdı

Ekrem İmamoğlu'na verilen cezalar sonrası Saraçhane'de buluşan liderlerin destek mitinginde Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in konuşmalarındaki fark gündem oldu. Yazar Nasuhi Göngör, İmamoğlu'nu hep yanında tutan Akşener'in, siyasi merkezde CHP'nin yapamadığı değişimin kapısını araladığını yazdı.

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14 Aralık'ta Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten verilen cezanın siyasette taşları yerinden oynattığı konuşuluyor.

Hapis cezası ve siyasi yasak kararları sonrası altılı masa liderlerinin Saraçhane'deki 'Millet iradesine sahip çıkıyor' buluşmasında bazı detaylar dikkat çekti.

Mahkeme kararı sonrası soluğu İBB binasında alan ve verdikleri pozla gündem olan Akşener-İmamoğlu birlikteliği, dün akşamki mitingde de sürdü.

Ekrem İmamoğlu Akşener'i anons edip kenara çekilmek isteyince, Meral Akşener hemen onu durdu. Akşener, 'Burdan ayrılma senin için burdayız' deyip konuşması boyunca Ekrem İmamoğlu'nu yanında tuttu.

Meal Akşener konuşmasında "artık 16 milyon İstanbullu'nun dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu Saraçhane'den görüyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu ise "16 milyon İstanbullunun iradesine bir yargıç aracılığıyla darbe vurulmuştur." sözlerini tercih etti. Üstelik Kılıçdaroğlu'nun karar çıkması beklenen günde Almanya'ya gitmesi işin tuzu biberi oldu.

Akşener'in ön planda görünmesi bundan sonra hangi gelişmeleri tetikleyeceği merak konusu.

CHP direnecek mi?

Konuya ilişkin Habertürk yazarı Nasuhi Göngör, "16 milyon mu 85 milyon mu?" başlıklı yazısında CHP'nin direnç göstermesinin zorluğuna işaret etti:

"Meral Akşener, 14 Aralık itibariyle muhalefet cephesinin ana aktörü haline geldi. Yarından sonra bu durumun yeniden “siyasi nezaket” başlığı altında sakinleşeceğini, ancak devamında önemli bir sorunun cevabını arayacağımızı söyleyebilirim.

CHP lideri, bu hamleye nasıl karşılık verecek? Ne kadar direnecek?

Üstelik bir önceki gün her iki belediye başkanının da görevlerine devam etmesi gerektiğini söyleyen kendisiydi.

Akşener, siyasi merkezde CHP’nin yapamadığı, başka bir ifadeyle önünü kapattığı değişimin kapısını araladı.

6’lı masanın bu saatten sonra adaylık konusundaki karar süreci hızlanır mı? Kılıçdaroğlu kendi adaylığı için mücadeleye devam edecek mi?

Bu hamlelere karşı CHP içinden ve etrafındaki okur-yazar kesimden gelen ve gelecek olan tepkilerin, güçlü bir etki yaratacağını sanmıyorum. Bu bir direnç noktası olamaz. Asıl bugün itibariyle kimin gerçekten Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istediğini görme şansımız olacak.

Buradan hemen bir “İmamoğlu artık kesin adaydır” sonucu çıkaranlardan değilim. Bunu bilebilmek için hukuki sürecin nereye doğru ilerleyeceğini görmek gerekiyor.

Tartışmaların Cumhur İttifakı açısından taşıdığı anlamı, seçimleri nasıl etkileyeceğini ve 3 Aralık hamlesine rağmen CHP’nin neden bu sürecin merkezinde olamadığını tartışmaya devam edeceğim.