BIST 5.192
DOLAR 18,65
EURO 19,82
ALTIN 1.066,17
HABER /  MEDYA

Kılıçdaroğlu '16 milyon' Akşener '85 milyon' dedi 14 Aralık'ta düğmeye basıldı Nasuhi Göngör yazdı

Kılıçdaroğlu '16 milyon' Akşener '85 milyon' dedi 14 Aralık'ta düğmeye basıldı Nasuhi Göngör yazdı

Ekrem İmamoğlu'na verilen cezalar sonrası Saraçhane'de buluşan liderlerin destek mitinginde Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in konuşmalarındaki fark gündem oldu. Yazar Nasuhi Göngör, İmamoğlu'nu hep yanında tutan Akşener'in, siyasi merkezde CHP'nin yapamadığı değişimin kapısını araladığını yazdı.

Abone ol

14 Aralık'ta Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten verilen cezanın siyasette taşları yerinden oynattığı konuşuluyor.

Hapis cezası ve siyasi yasak kararları sonrası altılı masa liderlerinin Saraçhane'deki 'Millet iradesine sahip çıkıyor' buluşmasında bazı detaylar dikkat çekti.

Mahkeme kararı sonrası soluğu İBB binasında alan ve verdikleri pozla gündem olan Akşener-İmamoğlu birlikteliği, dün akşamki mitingde de sürdü. 

Ekrem İmamoğlu Akşener'i anons edip kenara çekilmek isteyince, Meral Akşener hemen onu durdu. Akşener, 'Burdan ayrılma senin için burdayız' deyip konuşması boyunca Ekrem İmamoğlu'nu yanında tuttu.

Meal Akşener konuşmasında "artık 16 milyon İstanbullu'nun dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu Saraçhane'den görüyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu ise "16 milyon İstanbullunun iradesine bir yargıç aracılığıyla darbe vurulmuştur."  sözlerini tercih etti. Üstelik Kılıçdaroğlu'nun karar çıkması beklenen günde Almanya'ya gitmesi işin tuzu biberi oldu.

Akşener'in ön planda görünmesi bundan sonra hangi gelişmeleri tetikleyeceği merak konusu.

CHP direnecek mi?

Konuya ilişkin Habertürk yazarı Nasuhi Göngör, "16 milyon mu 85 milyon mu?" başlıklı yazısında CHP'nin direnç göstermesinin zorluğuna işaret etti:

"Meral Akşener, 14 Aralık itibariyle muhalefet cephesinin ana aktörü haline geldi. Yarından sonra bu durumun yeniden “siyasi nezaket” başlığı altında sakinleşeceğini, ancak devamında önemli bir sorunun cevabını arayacağımızı söyleyebilirim.

CHP lideri, bu hamleye nasıl karşılık verecek? Ne kadar direnecek?

Üstelik bir önceki gün her iki belediye başkanının da görevlerine devam etmesi gerektiğini söyleyen kendisiydi.

Akşener, siyasi merkezde CHP’nin yapamadığı, başka bir ifadeyle önünü kapattığı değişimin kapısını araladı.

6’lı masanın bu saatten sonra adaylık konusundaki karar süreci hızlanır mı? Kılıçdaroğlu kendi adaylığı için mücadeleye devam edecek mi?

Bu hamlelere karşı CHP içinden ve etrafındaki okur-yazar kesimden gelen ve gelecek olan tepkilerin, güçlü bir etki yaratacağını sanmıyorum. Bu bir direnç noktası olamaz. Asıl bugün itibariyle kimin gerçekten Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istediğini görme şansımız olacak.

Buradan hemen bir “İmamoğlu artık kesin adaydır” sonucu çıkaranlardan değilim. Bunu bilebilmek için hukuki sürecin nereye doğru ilerleyeceğini görmek gerekiyor.

Tartışmaların Cumhur İttifakı açısından taşıdığı anlamı, seçimleri nasıl etkileyeceğini ve 3 Aralık hamlesine rağmen CHP’nin neden bu sürecin merkezinde olamadığını tartışmaya devam edeceğim.

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu kararı kime yaradı Abdulkadir Selvi istihbaratçı sorusuyla iz sürüp isimleri paylaştı Nedim Şener'den olay İmamoğlu yazısı: Hem hakaret et hem ‘mağdur’ ol, ceza alırsan da ‘kahraman’ ol Saraçhane mitingine damga vuran anlar! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na "Gitme yanımda dur"
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı ABD basınında gündem oldu hesaba katılması gereken güç
Foto Galeri Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı ABD basınında gündem oldu hesaba katılması gereken güç Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Erdoğan'ın sürpriz Suriye teklifine Rusya'dan cevap
Erdoğan'ın sürpriz Suriye teklifine Rusya'dan cevap
Taksicilerle müşterileri karşı karşıya getirdi! 10 TL isyanı
Taksicilerle müşterileri karşı karşıya getirdi! 10 TL isyanı
İş arayana müjde! Bin 200 kişi alınacak bakanlık detayları duyurdu
İş arayana müjde! Bin 200 kişi alınacak bakanlık detayları duyurdu
Teslim olan PKK'lıdan olay HDP itirafı! Meğer TBMM'deki o vekilin görevi...
Teslim olan PKK'lıdan olay HDP itirafı! Meğer TBMM'deki o vekilin görevi...
Benzinden sonra motorine de büyük zam! İşte 16 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Benzinden sonra motorine de büyük zam! İşte 16 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Asgari ücret zammı 20 Aralık'ta belli olacak! Üçüncü toplantı için tarih belli oldu
Asgari ücret zammı 20 Aralık'ta belli olacak! Üçüncü toplantı için tarih belli oldu
Ücretsiz kursların kapsamı genişledi Bakan Mahmut Özer duyurdu
Ücretsiz kursların kapsamı genişledi Bakan Mahmut Özer duyurdu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ihracat mesajı!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ihracat mesajı!
Ekrem İmamoğlu kararını veren hakim Mehdi Komşul için Halk TV'den olay yaratan taciz iddiası
Ekrem İmamoğlu kararını veren hakim Mehdi Komşul için Halk TV'den olay yaratan taciz iddiası
İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam geldi! 1 saatlik park ücreti 28 lira oldu
İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam geldi! 1 saatlik park ücreti 28 lira oldu
Elon Musk'tan tepki çeken bir karar daha! Gazetecilerin hesaplarını askıya aldı
Elon Musk'tan tepki çeken bir karar daha! Gazetecilerin hesaplarını askıya aldı