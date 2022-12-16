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Yılbaşı gelmeden bir zam daha! Kuruyemiş fiyatları uçtu

Yılbaşı gelmeden bir zam daha! Kuruyemiş fiyatları uçtu

2023 yılının ilk gününe çok az bir zaman dilimi kalmışken yılbaşı gecesi genellikle ailelerin yediği kuruyemişten kötü haber geldi.

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Yılbaşına az bir zaman kuruyemişseverlere kötü haber geldi. Geçtiğimiz yıl aynı zaman dilimindeki fiyatlar karşılaştırıldığında kuruyemişe bir yıl içinde yüzde 100 zam geldiği görüldü.

 Her gün en az birkaç ürüne zam haberi duyarken bu kez zam kuruyemişe vurdu. Yılbaşının hemen öncesinde esnaf da umduğunu bulamadı. Satışlar, geçtiğimiz yılın aynı zaman dilimine göre yüzde 50 düşüş gösterdi. Esnafın söylediğine göre ise ay çekirdeğinde bile düşüş yaşandı.

Yüzde yüz artış görüldü

Milliyet'in haberine göre; Antep fıstığının perakende fiyatı geçen sene 100 lira ile 160 lira arasındaydı. Antep fıstığı bu sene 380 lirayı aşan fiyatlar ile satışa sunuluyor. Fındık ise geçtiğimiz yıl 80 lira - 120 lira kilo fiyatından satılırken bu rakamlar 185 liraya çıktı.

Lüks karışık şeklinde paket üreten esnaf ise leblebi ve kabak çekirdeği gibi kuruyemişleri bollaştırarak antep fıstığı ve fındığı azaltma yoluna gitti.

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