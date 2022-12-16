Balıkesir'de işkence çiftliği: Esnafa işkence, uyuşturucuya alıştırdıkları kadınlara tecavüz ettiler

BALIKESİR Edremit’te çökertilen çetenin, 10 dönümlük çiftliği işkence merkezi yaptığı ortaya çıktı. Kaçırdıkları esnafa burada işkence yaptılar. Genç kızları zorla çiftliğe getirip tecavüz ederek parmaklarını kestiler.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çetenin bölgedeki esnafı haraca bağladığı ve ödemeyenlere işkence yaptığı ihbarını alan ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Bu arada 18 yaşındaki G.A. isimli genç kız, çete üyeleri tarafından "Polis muhbirisin" denilerek kaçırılıp tecavüze uğradığını, işkenceye maruz kaldığını ve 4 parmağının çete üyeleri tarafından kesildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Sabah gazetesinden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, takip sonucu çete liderinin Akçay'da yaşayan aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Salih Turanlı olduğu tespit edildi.

Elektroşok cihazı ile işkence

Çetenin Balıkesir'in Çıkrıkçı köyünde 10 dönümlük arazide çiftlik kurduğu, esnaf ve mağdurları bu çiftlik evine götürüp elektroşok cihazı ile işkence yaptıkları ortaya çıktı. İşkencelere dayanamayan çok sayıda esnafın işyerlerini çeteye devretmek zorunda kaldığı belirlendi.

Çete lideri Turanlı ve üyelerinin kaçırdıkları kızlara günlerce tecavüz ettikleri, dövdükleri ve zorla uyuşturucu verdikleri de öğrenildi. Çete üyelerinin dayak izleri ve işkencenin videolarını çekerek diğer kadınları tehdit ettiği belirlendi.

Balıkesir ve Edremit KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler operasyon için önceki gün düğmeye bastı. Örgüt üyelerinin kaldığı çiftlik evine baskın düzenlendi. Çete lideri Turanlı'nın da aralarında olduğu 8 kişi ev ve işyerlerinde gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Dövmesi ele verdi

Gözleri bağlanarak örgüt üyeleri tarafından tecavüze ve işkenceye uğradığını iddia ederek şikâyetçi olan G.A. (18), örgüt lideri Mehmet Salih Turanlı'yı sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis etti.