Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

DİYARBAKIR'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlamada 9 polis memuru yaralandı. Saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı...

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Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Diyarbakır Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı gerçekleştirildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 8 polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır." bilgisini paylaştı.