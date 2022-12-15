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İzmir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü

İzmir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü

İZMİR'in Konak ilçesinde sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.

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Millet Mahallesi 2538 Sokak'ta ikamet eden Onur Uruş'tan (30) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, Uruş'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Uruş'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Uruş'un anne ve babasıyla yaşadığı, ailesinin tedavi için hastanede bulunduğu öğrenildi.

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