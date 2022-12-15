Bahçeli'den İmamoğlu kararıyla ilgili 'operasyon' iddiası Hedef Kılıçdaroğlu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen cezalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Fırsatçılara gün doğdu" diyen Bahçeli, İmamoğlu ve Akşener'in Saraçhane buluşmasını 'operasyon' olarak nitelendirerek hedefin Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İmamoğlu ve Akşener'in Saraçhane buluşmasını 'operasyon' olarak nitelendiren Bahçeli, hedefin Kılıçdaroğlu olduğunu belirtti.

MHP lideri şunları kaydetti:

"Türkiye’de hukukun üstünlüğü hakim, adaletin evrensel ilkeleri havidir. Hiç kimse mahkeme önünde ayrıcalık ve imtiyaz sahibi değildir. Bir mahkeme kararını tasvip etmemek başka, hakaret etmek başkadır. Beğenilmese de yargı kararına herkesin saygı duyması mecburiyettir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dokunulamaz, ulaşılamaz ve ayrıcalıklı bir şahıs değildir. Hakkında tesis edilen ve kesinleşmemiş bir mahkeme hükmünü fütursuzca siyasileştirip toplumsal alanda yığınak haline dönüştürmek adalet ve hukuk ilkelerine vahim bir saldırıdır."

"Her şeyden evvel 14 Aralık 2022 tarihinde İmamoğlu’yla ilgili davanın görüleceği herkesçe bilinmektedir. Bu durum şapkadan çıkmış bir tavşan değildir" diyen Bahçeli, Saraçhane'deki buluşmaya tepki gösterdi.

Bahçeli, "Mahkeme kararının hitamında, senaryosu önceden yazılmış filmin Saraçhane’de gösterime sokulması da kategorik bir operasyondur" dedi.

"Darbe iddialarından bahsetmek sahtekârlıktır"

Kararın kesin olmayıp İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olduğunu belirten Bahçeli, "Bu somut gerçek ortadayken bir kaşık suda fırtına koparmak, adeta felaket naraları atmak, darbe iddialarından bahsetmek sahtekârlıktır." dedi.

İmamoğlu hakkında verilen karar için Bahçeli, "siyasi ortamı sadece hareketlendirmekle kalmamış, abuk sabuk pek çok tartışmayı da körüklemiş, böylelikle fırsatçılara gün doğmuştur." ifadelerini kullandı.

Operasyonun hedefi Kılıçdaroğlu

Operasyonun hedefinin de Kılıçdaroğlu olduğunu belirten MHP lideri, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu’nun adaylığına soğuk ve şaşı bakanların Saraçhane tantanasına can havliyle sarılması, İP Başkanı’yla İmamoğlu’nun sevinç içinde kucaklaşmaları, bu şarkı burada bitmeyecek nakaratları tam bir düzenbazlıktır.

Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da bulunduğu esnada kural dışı hamlelerle devre dışına alınma çabaları gözden kaçmayan kurnazlık ve kumpastır. Altılı masada Kılıçdaroğlu’na yönelik birikmiş ve bilenmiş itirazlar Saraçhane’de İmamoğlu ve İp Başkanı vasıtasıyla sahneye çıkmıştır."

"Bu yıl içinde sekiz defa toplanmalarına rağmen Cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyen 6+1 formatlı masa artık geri dönülemez ve ertelenemez bir karar aşamasına gelmiştir" diyen Bahçeli, yargıyı suçlamanın ise yanlış olduğunu belirtti.