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Temel Karamollaoğlu neden Saraçhane'de yok twitter'dan duyurdu

Temel Karamollaoğlu neden Saraçhane'de yok twitter'dan duyurdu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Saraçhane'de düzenlenen destek mitingine katılamayacağını duyurdu.

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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararının ardından Saraçhane'de düzenlenen destek mitingine katılamayacağını duyurdu. Karamollaoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Orada bulunan herkese canıgönülden selamlarımı iletiyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2 yıl 7 aya 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için bugün Saraçhane'de düzenlenecek mitinge katılamayacağını duyurdu.

Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceden planlanan ve tehir etme durumumuzun olmadığı bir hastane randevum nedeniyle Saraçhane’de gerçekleştirilecek anlamlı programa katılamıyorum. Orada bulunan herkese canıgönülden selamlarımı iletiyorum. Hepimizin ortak talebi: Önce Adalet, Her daim Adalet, Herkese Adalet!" ifadesini kullandı.

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