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Kulis! Mansur Yavaş'a da 'siyasi yasak' davası geliyor! Ekrem İmamoğlu görevden alınıyor

Kulis! Mansur Yavaş'a da 'siyasi yasak' davası geliyor! Ekrem İmamoğlu görevden alınıyor

Gazeteci Murat Yetkin'den Ankara kulisleriyle ilgili iki önemli iddia geldi. Yetkin, siyasi yasak kararının ardından kulislerde Süleyman Soylu'nun İmamoğlu'nu görevden almasının ve Mansur Yavaş'a da dava açılmasının konuşulduğunu yazdı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan 'ahmak' davasında 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası verildi. Gazeteci Murat Yetkin, son yazısında kulislerde değerlendirilen olası senaryoları okurlarıyla paylaştı.

"Verilen ceza ardından muhalefetin İmamoğlu etrafında kenetlenmesiyle adaylık ibresi siyaseten İmamoğlu’na dönmüş görünüyor ama hukuki durum bu senaryoların konuşulmasını getiriyor" diyen Yetkin, şunları yazdı:

Erdoğan iki şey yapabilir...

- Erdoğan şansını daha da zorlamak istiyorsa iki şey yapabilir. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Erdoğan yargısını hızlandırıp İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay süreçlerini hızlandırıp seçimlerden önce İmamoğlu’nun kararını onaylamasını sağlayabilir. İçişleri Bakanı da öyle mahkeme, Yargıtay filan beklemeden İmamoğlu’nu görevden alabilir.

Mansur Yavaş'a dava açılabilir

- Bir başka senaryo, Erdoğan’ın seçimi öne alma tarihinin, dolayısıyla Altılı Masanın adayını ilan etme tarihinin de böylesi bir hızlandırılmış yargı süreci ile eşgüdüm içinde yürütülecek olması.

- Yine dün geceden bu yana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aleyhine de uydurma bir suçlamayla benzeri bir dava açılması ihtimali söz konusu.

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