Hava sonu havası bomba! Planınızı ona göre yapın Kerem Ökten duyurdu

TÜRKİYE'de hafta sonu bahar havası etkili olacak. Uzun süredir etkili olan soğuk ve yağışa mola...Uzman isim Kerem Ökten cumartesi için müjdeyi verirken yeni soğuk hava dalgası için de uyardı.

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Yurdun birçok bölgesinde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından hafta sonu havası için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yeni soğuk hava dalgası için uyaran Ökten şunları kaydetti:

Türkiye'de Cumartesi günü bahar havası var. Sahilde ve açık havada yürüyüş için çok güzel bir gün. Pazar günü öğlen saatlerinde Balkanlardan soğuk hava gelecek. Pazartesi günü ise hava çok soğuk. Kar değerlerinde fakat yağış az görünüyor...

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminleri ise şöyle: