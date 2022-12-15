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Oturmadığı hasar gören evi için hesabına yatırılan 25 bin lirayı iade etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Oturmadığı hasar gören evi için hesabına yatırılan 25 bin lirayı iade etti

DÜZCE'de yaşayan Haydar Geçer, taşındığını beyan etmediği eski evi için depremde hasar gördüğü gerekçesiyle yapılan kira yardımını iade etti.

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Kentte, 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince hasar tespit çalışması yürütüldü.

Merkeze bağlı Gürcü Çiftlik köyünde yaşayan 68 yaşındaki Haydar Genç'in hesabına, taşındığını beyan etmediği eski evi için depremde hasar gördüğü gerekçesiyle 25 bin lira kira yardımı yatırıldı.

Köyde kendi yaptığı evinde yaşayan Geçer, durumu fark ederek muhtar Ahmet Emin Atay ile iletişime geçti.

Geçer, muhtar Atay ile önce Nüfus Müdürlüğüne giderek adres değişikliği yaptırdı, daha sonra bankaya giderek parayı gönderilen hesaba geri yatırdı.

Geçer, duyarlı davranışıyla çevresindekilerin takdirini topladı.

"Devletin parasına da el uzatamazdım"

Haydar Geçer, AA muhabirine, kentte 1967 ve 1999 yıllarındaki depremleri yaşadığını söyledi.

Kentte 23 Kasım'daki depremde can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Geçer, "Hasar için ikinci gün geldiler. Devletimiz duyarlı bu konuda, Allah razı olsun. Hesabımıza bir para yatmış oldu, ismim başka hanede kiracı olarak gözüktüğü için. Hakkım olmayan bir para hesabıma yattığı için vicdanen kabul edemedim. Orada kiracı değildim. Devletin parasına da el uzatamazdım. Milletin hakkı bu." diye konuştu.

Durumu ilettiği muhtarla adres değişikliğini yaptırdığını ve bankaya giderek parayı iade ettiğini anlatan Geçer, "Bu zaten bizim görevimiz. Hakkım olmayan bir paraya el uzatmak istemedim. Hakkım olan şeyi zaten devlet bana veriyor. Devlet zaten bize sahip çıkıyor." dedi.

"Diğer insanlara da örnek olur inşallah"

Muhtar Ahmet Emin Atay da Geçer'in duyarlılık örneği gösterdiğini dile getirerek, "Diğer insanlara da örnek olur inşallah. Parayı iade etmek istediğini söyledi. Beraber bankaya ve AFAD Müdürlüğüne gittik. AFAD Müdürlüğünün hesabına kendisi bizzat parayı iade etti." ifadesini kullandı.

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