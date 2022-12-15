Sırbistan, Kosovalı Sırp siyasi Trajkovic'in Kosova'ya girişine izin vermiyor

Kosova-Sırbistan gerilimi devam ederken, Kosovalı Sırp siyasi Rada Trajkovic, Sırp sınır polisinin Kosova'ya geçiş talebine izin vermediğini açıkladı.

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Trajkovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova'ya, ABD'nin Priştine Büyükelçisi ve Yunanistan Temsilcilik Ofisi yetkilileri ile görüşmek için gitmek istediğini, Sırbistan sınır polisinin ülkeye geçişine müsaade etmediğini ve sınırda tutulduğunu duyurdu.

"Evraklarımı düzgün bir şekilde verdim, beni trafikten çıkardılar ve 10 dakika kadar bekledik. Ne olduğunu sormak için gittiğimde, 'Belgrad'ın kararını beklediklerini' söylediler." ifadelerini kullanan Trajkovic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıtı yaklaşımlarıyla biliniyor.

Kosova -Sırbistan gerginliği

Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılması planlanan erken genel seçim öncesi, iki ülke, bir kez daha karşı karşıya gelmişti.

Kosova'nın, seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla ülkenin kuzeyindeki yoğun Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetini artırması ise iki ülkenin karşılıklı gerilmesine neden olmuştu.

Kuzeyde yaşanan olayların ardından Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, erken yerel seçimlerin Nisan 2023'e ertelendiğini duyurmuş ancak bu karar bölgedeki gerginliği düşürmemişti.

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosovalı Sırplar ülkenin kuzeyine barikatlar kurmuş, AB Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) gece devriyesi sırasında saldırıya uğradığını savunmuştu.

AB, NATO ve ABD Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısında bulunuyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​​​​​​​​