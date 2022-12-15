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TÜİK rakamları açıkladı! Yabancılar en çok o ilden ev aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TÜİK rakamları açıkladı! Yabancılar en çok o ilden ev aldı

Yabancılara, Kasım ayında 6 bin 83 konut satışı gerçekleştirilirken, en çok konut alanlar Ruslar oldu. Yabancıların en çok konut aldığı il ise Antalya oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı konut satışlarına yönelik verileri paylaştı. Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azalarak 117 bin 806 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu.  Satış sayılarına göre İstanbul’u Ankara ve Antalya izledi.

Yabancılara Kasım ayında 6 bin 83 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azalarak 6 bin 83 oldu. Yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 616 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla bin 733 konut satışıyla İstanbul ve 567 konutla Mersin izledi. 

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