Duş almak için girdi çıkmayınca aile şüphendi! Feci halde bulundu
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde duş almak için girdiği banyoda elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Abone ol
13 yaşındaki Yasin Kaymaz, duş almak için girdiği banyodan çıkmayınca ailesi şüphelendi.
Elektrik akımına kapılan Kaymaz'ı banyoda hareketsiz bulan ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.