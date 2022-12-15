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Duş almak için girdi çıkmayınca aile şüphendi! Feci halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Duş almak için girdi çıkmayınca aile şüphendi! Feci halde bulundu

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde duş almak için girdiği banyoda elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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13 yaşındaki  Yasin Kaymaz, duş almak için girdiği banyodan çıkmayınca ailesi şüphelendi.

Elektrik akımına kapılan Kaymaz'ı banyoda hareketsiz bulan ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.

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