İmamoğlu bekliyorum dedi Saraçhane'de toplanma saatini duyurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkemeden çıkan hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından İstanbulluları Saraçhane'ye çağırmıştı. Bugün bir kez daha aynı yere hemşehrilerini çağıran İmamoğlu, 6'lı masanın liderleri ile yapılacak toplantı için saat verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu dün hakim karşısına çıktı. YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ve siyası yasak kararı alınan İmamoğlu, vatandaşları yine Saraçhane'ye davet etti. 6'lı masa liderlerinin de alanda olacağını belirten İmamoğlu, toplantının saat kaçta olacağını da duyurdu.

Dayanışmaya davet etti

İmamoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal'la buluşmak üzere sizleri yarın (perşembe) saat 16.00'da, Saraçhane'de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.