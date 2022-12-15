BIST 5.231
DOLAR 18,65
EURO 19,85
ALTIN 1.069,89
HABER /  GÜNCEL

Yemek kartıyla alışveriş yasak denmişti net açıklama geldi

Yemek kartıyla alışveriş yasak denmişti net açıklama geldi

Çalıştığı kurumun yemek kartından yararlanan çalışanlar ile ilgili kararlar gündemde konuşuluyor. Yemek kartını marketlerde kullanan vatandaşları ilgilendiren bir açıklama geldi. Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, “Yemek kartlarında değişen bir şey yok.” dedi.

Abone ol

İş yerleri, çalışanlarına yemek kartı ile günlük yemek ihtiyacını karşılıyor. Kimi çalışan yemek kartıyla gün içinde restoranda yemek yiyor, kimi çalışan ise yemek kartını marketlerden mutfak alışverişi yaparak kullanıyor. Bugün gündeme gelen yemek kartı haberi, bazı vatandaşları meraklandırdı. Gündeme Yemek kartları market alışverişi ve online alışverişlerde kalkıyor mu? Yemek kartı market yasağı ne zaman başlıyor? soruları geldi. İşte konuya ilişkin detaylar...

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Öner Piyade, şunları kaydetti:

"Yemek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Hazinedar'dan hastane çıkışı polislere tepki: Yapmayın bunu, itip duruyorsunuz ayıp
Murat Hazinedar'dan hastane çıkışı polislere tepki: Yapmayın bunu, itip duruyorsunuz ayıp
Ekrem İmamoğlu kararına Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik'ten tepki! Türkiye'ye haksızlık...
Ekrem İmamoğlu kararına Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik'ten tepki! Türkiye'ye haksızlık...
Yabancı medya Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yaptı bile! 'Muhtar bile olamaz' başlıkları
Yabancı medya Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yaptı bile! 'Muhtar bile olamaz' başlıkları
Karayolunda şoke eden olay! Belinden aşağısı yerlerde sürüklenerek gitti
Karayolunda şoke eden olay! Belinden aşağısı yerlerde sürüklenerek gitti
İnsandan insana hemen bulaşıyor ölümcül! Aciller doldu bu belirti varsa hemen doktora
İnsandan insana hemen bulaşıyor ölümcül! Aciller doldu bu belirti varsa hemen doktora
ABD, yeni çıkarma gemisine Irak işgalinde binlerce sivilin öldürüldüğü Felluce'nin adını verdi
ABD, yeni çıkarma gemisine Irak işgalinde binlerce sivilin öldürüldüğü Felluce'nin adını verdi
Bugün İstanbul Saraçhane'de 6'lı masa liderleri Ekrem İmamoğlu mitingi yapacak hepsi geliyor
Bugün İstanbul Saraçhane'de 6'lı masa liderleri Ekrem İmamoğlu mitingi yapacak hepsi geliyor
Yengesine 3 yıl boyunca tecavüz etti! Çıplak fotoğraflarını çekip tehdit etti
Yengesine 3 yıl boyunca tecavüz etti! Çıplak fotoğraflarını çekip tehdit etti
Sevilay Yılman'dan Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu tepkisi: Bugün daha önce yaptığı gibi merdivene ters bindi
Sevilay Yılman'dan Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu tepkisi: Bugün daha önce yaptığı gibi merdivene ters bindi
Çekiçle defalarca kafasına vurmuş kaza süsü vermek için de... Şeytanın aklına gelmez
Çekiçle defalarca kafasına vurmuş kaza süsü vermek için de... Şeytanın aklına gelmez
Kızını 6 yaşında evlendiren İsmailağa hocası Yusuf Ziya Gümüşel polise teslim oldu! Kadir İstekli yakalanmıştı
Kızını 6 yaşında evlendiren İsmailağa hocası Yusuf Ziya Gümüşel polise teslim oldu! Kadir İstekli yakalanmıştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Aksaray'daki bir YEKA iptal edildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Aksaray'daki bir YEKA iptal edildi