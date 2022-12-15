Yemek kartıyla alışveriş yasak denmişti net açıklama geldi

Çalıştığı kurumun yemek kartından yararlanan çalışanlar ile ilgili kararlar gündemde konuşuluyor. Yemek kartını marketlerde kullanan vatandaşları ilgilendiren bir açıklama geldi. Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, “Yemek kartlarında değişen bir şey yok.” dedi.

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İş yerleri, çalışanlarına yemek kartı ile günlük yemek ihtiyacını karşılıyor. Kimi çalışan yemek kartıyla gün içinde restoranda yemek yiyor, kimi çalışan ise yemek kartını marketlerden mutfak alışverişi yaparak kullanıyor. Bugün gündeme gelen yemek kartı haberi, bazı vatandaşları meraklandırdı. Gündeme Yemek kartları market alışverişi ve online alışverişlerde kalkıyor mu? Yemek kartı market yasağı ne zaman başlıyor? soruları geldi. İşte konuya ilişkin detaylar...

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Öner Piyade, şunları kaydetti:

"Yemek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir."