Kızını 6 yaşında evlendiren İsmailağa hocası Yusuf Ziya Gümüşel polise teslim oldu! Damat yakalanmıştı

TÜRKİYE'yi ayağa kaldıran İsmailağa cemaati bağlantılı Huranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşelin kızı H.KG.'yı 6 yaşında evlendirdiği iddiasıyla ilgili flaş gelişme yaşandı. Baba Gümüşel ve H.K.G. ile evlenen Kadir İstekli hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Kadir İstekli Pendik'te polisler tarafından yakalanmıştı. Baba Yusuf Gümüşel ise Gayrettepe'de polise teslim oldu.

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İsmailağa cemaati hocası Yusuf Ziya Gümüşel, hakkında tutuklama kararı çıkmasının ardından polise teslim oldu. H.K.G ile 6 yaşında iken dini nikahla evlenip cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Kadir İstekli ise Pendik'te polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gündem meşgul olmasın diye...

6 yaşında dini nikahla kızını o dönem 29 yaşında olan Kadir İstekli ile evlendirmekle suçlanan Yusuf Ziya Gümüşel, Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına giderek teslim oldu. İnternethaber'e ulaşan bilgilere göre, baba Yusuf Gümüşel "Türkiye'nin gündemini meşgul olmasın diye teslim olacağım, hak yerini bulacak ve gerçekler er veya geç ortaya çıkacak" diyerek polise teslim olma kararı aldı.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel hakkında 22 yıl hapis cezası isteniyor...

Gece saat 01:20'de teslim oldu

Gece saat 01.20'de Gayrettepe'ye giderek teslim olan Yusuf Zia Gümüşel sağlık kontrolünden geçirildi. Gümüşel ve İstekli'nin yakalanması için Hiranur Vakfı'na baskın yaptığı iddiaları gündeme gelse de bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve vakfa herhangi bir baskın yapılmadığı öğrenildi.

Baba ve damat 2 yıldır imza veriyormuş

Öte yandan baba Gümüşel ve İstekli'nin iki yıldan bu yana adli kontrol altında olduğu ve her hafta polis nezaretinde imza attıkları ortaya çıktı.

Kadir İstekli, Pendik'te polislerce yakalanarak gözaltına alınmıştı...

Yakalama kararı nasıl çıktı?

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerini değerlendirdi.

Buna göre heyet, sanıklar Kadir İ. ile Yusuf Ziya G'nin "üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun CMK'nın 100/3. maddesinde gösterilen katalog suçlardan olması, CD çözümünü içerir bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırlar, kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu" nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına oy birliğiyle hükmetti.

Heyet, ayrıca müştekinin ruh sağlığının bozuk olup olmadığının tespiti için rapor aldırılmasına karar verdi.