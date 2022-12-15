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1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek! Tarife belli oldu işte günlük ödenecek ücret

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek! Tarife belli oldu işte günlük ödenecek ücret

Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, günlük 40 ila 80 liraya kadar ücret ödenecek. Tarife, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

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2023 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsayan tarifeye göre, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak tanığa günlük 40 ila 80 liraya kadar ücret ödenecek.

İkamet ve beslenme giderleri

Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Tanığa verilmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi ve harç alınmaksızın ödenecek. Tarife uyarınca devlet hazinesinden yapılan harcamalar Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324'üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılacak.

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