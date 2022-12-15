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Rasim Ozan Kütahyalı, Ekrem İmamoğlu için Cumhuraşkanı Erdoğan'a yalvardı!

Rasim Ozan Kütahyalı, Ekrem İmamoğlu için Cumhuraşkanı Erdoğan'a yalvardı!

İktidar yanlısı gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrasında sosyal medya hesabından "Çocuklarımın isim babası" dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yalvardı: "Tayyip Bey, bu siyasi yasak kararını kınar, istinaf mahkemesi de bu saçma kararı bozarsa ülke normalleşir…"

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Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak getirilmesine ilişkin olarak, "Bütün AK Partililer ayağa kalkmalı ve bu yasağın kaldırılmasını istemeli" yorumunu yapıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden yalvardı. 

Yoksa altılı masa adayı kim olursa olsun kazanır

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm AK Parti ve özellikle Tayyip Bey, bu siyasi yasak kararını kınar, istinaf mahkemesi de bu saçma kararı bozarsa ülke normalleşir…Yoksa ya normal bir seçimle altılı masa adayı kim olursa kazanır yada bu kaos sürecinin bizi koyu totaliter bir yere sürükleyeceğinden endişeliyim" ifadesini kullandı. 

Çocuklarımın isim babası Erdoğan'a...

Kütahyalı bir diğer paylaşımında da, "Çocuklarımın isim babası Tayyip Bey’e yalvarıyorum; Türkiye’nin geleceği için iki adım atılması şart.. 1-Siyasi yasak kararı kalkmalı 2-AK Parti bu siyasi yasak rezaletini kınamalı ve demokrasiye sahip çıkmalı. O zaman bu sis adım adım dağılır ve akıl tutulması ortamı sönümlenir" dedi.

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