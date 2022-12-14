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Azerbaycan'da mayın patladı! 1 asker öldü, 3'ü asker 7 kişi yaralandı

Azerbaycan'da mayın patladı! 1 asker öldü, 3'ü asker 7 kişi yaralandı

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'de mayın patlaması sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini, 3'ü asker 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bugün 18.00 sularında Kelbecer ili Çırak köyünde onarım ve inşaat işlerinde çalışan 4 şirket çalışanının antipersonel mayınının patlaması nedeniyle yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, yaralı çalışanları tahliye için bölgeye giden ve mayına basan 4 askerden 1'nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Olayda 3'ü asker 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

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