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CHP’den Saraçhane çağrısı: Meydanlardayız...

CHP’den Saraçhane çağrısı: Meydanlardayız...

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak almasının ardından Saraçhane’de toplanma çağrısı yaptı. 

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CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak almasının ardından vatandaşları Saraçhane'ye çağırdı.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye ‘tek adam’dan büyüktür! 16 milyon yurttaşımızın iradesine ve hukuka kurulan kumpasa karşı meydanlardayız! Millet iradesine sahip çıkmak için Saraçhane’de buluşuyoruz. #istanbulyargılanıyor”

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