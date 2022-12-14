İmamoğlu kararının ardından BIST'de düşüş yüzde 4'e ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası BIST 100'de günlük düşüş yüzde 4'e ulaştıAbone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası BIST 100'de günlük düşüş yüzde 4'e ulaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi
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