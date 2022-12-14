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13 yıl önce çalışmak için gitti Muğla'da kaybolan Bayram Tosun'un akibeti netleşti

13 yıl önce çalışmak için gitti Muğla'da kaybolan Bayram Tosun'un akibeti netleşti

DENİZLİ’den 13 yıl önce inşaatlarda çalışmak üzere gittiği Muğla’da ortadan kaybolan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Bayram Tosun olayında yeni bir gelişme yaşandı. Tosun'un kaybolduğu bölgede, 3 yıl önce bulunduktan sonra kimsesizler mezarlığına gömülen kemiklerin, oğul Aşkın Tosun'dan alınan DNA örnekleriyle uyuştuğu belirlendi.

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Denizli'den Muğla'nın Menteşe ilçesine inşaatlarda çalışmak için giden ve 2009 yılında ortadan kaybolan Bayram Tosun'un eşi İmran Tosun ve oğlu Aşkın Tosun, Denizli Cumhuriyet Savcılığına müracaat ederek dosyanın tekrar açılmasını istedi.

Ağustos ayında Bayram Tosun'un Menteşe'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde çalıştığı inşaatlarda hassas burunlu köpekler ile arama çalışması yapıldı. Özel bir televizyon kanalında cinayeti itiraf eden Keziban Turhan, eşi Veysel Turhan ve Keziban Turhan'ın kardeşi Kemal Biçe gözaltına alındı.

Keziban Turhan ve kardeşi, Bayram Tosun’u öldürdükten sonra attıkları Menteşe'nin Kozağaç Mahallesi Hasankuyusu mevkiindeki dere yatağında yer gösterdi. Ancak dere içinde bir sonuca ulaşılamadı.

Kemikler Bayram Tosun'a ait çıktı

Bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından 2019 yılında Bayram Tosun’un gömüldüğü öne sürülen noktada insan kafatası, kemikler ve ayakkabı bulundu, bulunan kemikler kimsesizler mezarlığına gömüldü. 3 yıl önce kimsesizler mezarlığına gömülen kemikler, DNA testi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Bayram Tosun’un oğlu Aşkın Tosun’dan örnekler alan ekipler, DNA’nın eşleştiğini ve kemiklerin Bayram Tosun’a ait olduğunu belirledi.

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