Genç kız asansörde dehşeti yaşadı! O sapık için karar verildi

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir binanın asansöründe genç kızı kesici aletle tehdit ederek cinsel istismarda bulduğu iddiasıyla gözaltına aldığı A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Genç kız ağlayarak yaşadığı dehşeti böyle anlattı

"Ben bıçağı görünce bıçağa sarıldım. O sırada bıçak elimi kesti ve kanlar süzülüyordu. Kendisine çok yalvardım, telefonumu kendisine bile vermek istedim. Kendisi de ’Telefonu ne yapacağım, ben seni istiyorum’ dedi. O sırada çok korkmuştum, ben bıçağı çektim elinden düştü, sonrasında boğazımı sıkmaya başladı."