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Genç kız asansörde dehşeti yaşadı! O sapık için karar verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Genç kız asansörde dehşeti yaşadı! O sapık için karar verildi

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde genç kızı kesici aletle tehdit edip cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı tutuklandı. Genç kız yaşadığı dehşeti,  "Boğazımı sıkarken bir ara gözlerim karardı bayılacak gibi oldum." sözleri ile anlatmıştı.

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Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir binanın asansöründe  genç kızı kesici aletle tehdit ederek cinsel istismarda bulduğu iddiasıyla gözaltına aldığı A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Genç kız ağlayarak yaşadığı dehşeti böyle anlattı

"Ben bıçağı görünce bıçağa sarıldım. O sırada bıçak elimi kesti ve kanlar süzülüyordu. Kendisine çok yalvardım, telefonumu kendisine bile vermek istedim. Kendisi de ’Telefonu ne yapacağım, ben seni istiyorum’ dedi. O sırada çok korkmuştum, ben bıçağı çektim elinden düştü, sonrasında boğazımı sıkmaya başladı."

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