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Bakanlık duyurdu! İş arayana müjde bin 200 personel alınacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakanlık duyurdu! İş arayana müjde bin 200 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere bin 200 sözleşmeli personel istihdam edecek. İşte Bakan Kirişci'nin açıklaması...

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere bin 200 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda bin 200 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. İnsan kaynağımızı 2023 yılında da güçlendirmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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