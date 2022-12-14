Saatte 2800 lira kazandıran iş diye cep mesajına tıkladığı linkten hesabına 100 lira geldi

Dolandıcılar bu kez iş arayanların umutlarını çalıyor. Bunun için de cep telefonu mesaj yöntemini kullanıyorlar. Kayseri'de bir genç saatte 2 bin 800 lira kazanma imkanı sunan iç mesajına tıkladı varı yoğu neyi varsa gitti. Dolandırıcılar önce cep telefonu mesajıyla bir linke yönlendirdiler. Sen istediğimiz adamsın deyip banka hesabına 100 lira gönderdiler. Sonra o kadar para da sen yatırmalısın dediler ve fena çarptılar.

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KAYSERİ’de 26 yaşındaki zihinsel engelli genç iş vaadi taşıyan mesajla dolandırıldı. İşçi olarak çalışan 26 yaşındaki zihinsel engelli Sedat Kaçan, telefonuna gelen "günde 1 saat çalışarak 500 TL ile 2 bin 800 TL arasında para kazanabileceği"ni vaat eden mesajı açtı. Dolandırıcılar Sedat Kaçan’ı kendisinin çok uygun bir çalışan olduğunu söyleyerek, tuzağına düşürdü. Kaçan, ilk olarak elinde bulunan 51 bin TL'yi, ardından da bankadan kredi kullanarak çektiği 85 bin TL'yi dolandırıcılara verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Sedat Kaçan, parasını geri istese de karşısında iletişime geçeceği kimseyi bulamadı.

Cep telefonunu gelin iş mesajı

Dolandırıcılara 136 bin TL kaptıran Kaçan, zararının çektiği kredilerin faizleriyle birlikte 200 bin TL olduğunu söyleyerek şunları anlattı:

-“İlk olarak bir numaradan mesaj geldi. O mesajın altında bir uygulamaya yönlendiren giriş linki vardı, ona tıkladım. ‘Merhaba sizi günlük çalışmaya davet ediyorum. Günlük 1 saat çalışarak, 500 TL ile 2 bin 800 TL arasında para kazanacaksınız’ dediler. Yaşımı falan söyletti. Ben de yaşımı söyledim. ‘Tam bize uygunsun’ dediler.

Banka hesabına 100 TL yolladılar

-Platforma giriş yapabilmem için hesabı gönderdi. Sonra bana kayıt açıldı. Benden banka hesabımın numarasını istediler. Oradan da bana iki tane siparişi tamamladığım için hesabıma 100 TL para gönderdiler. ‘Sonralarda para yatırmanız gerekiyor. Oradaki tutar kadar komisyon alıyorsunuz’ dediler. Ben de bankaya parayı yatırdım. Bana söylemedikleri bir sipariş geldi. Onda da zaman aşımına kaldığım için o görevi yapmam gerektiğini söylediler. Ben de ayrılmak istediğimi söyledim.

100 bin lira istediler

-Bu paradan hariç 100 bin TL para istediler. Ben de yatırdığım parayı istedim. ‘Size borcumuz yok’ dediler. Bir gün sonra da açtıkları hesap kapandı. Paramla birlikte gitti. Şu anda yeni açtıkları siteye de giremiyorum. Yaklaşık 136 bin TL yatırdım. Çektiğim kredilerin faizleriyle birlikte 200 bin TL zararım bulunuyor. Paramı almak istiyorum. Hepsinden şikayetçiyim” .

'Yattığın yerden para kazanılmaz' dedim"

Sedat Kaçan’ın annesi Hafıza Kaçan ise şunları anlattı:

-“Oğlum odada yatıyordu. Bana durmadan 'İşim var’ diyor. Ek iş olarak söyledi. ‘Yattığın yerden para kazanılmaz’ dedim. Benim sözümü hiç tutmadı. Ne birikmiş parasını oraya verdiğinden ne de kredi çektiğinden haberim yok. İş bittikten sonra benim haberim oldu. Şu anda 136 bin TL o dolandırıcıların elinde. Bunun faizi de var. Yani şu anda 200 bin TL zarardayım. Getirsinler benim oğlumun parasını. Benim oğlum gece gündüz işte çalışıyor. Kendisinin harcayamadığı parayı dolandırıcılara yediremem.

Beş kuruşu kalmadı

-Bunu çember içerisine almışlar. 5’er bin TL banka hesaplarına para yatırmış. Bankadan dokümanları çıktı. Bu adamlar ortaya çıksın. 55 bin TL bir çekmiş ve 30 bin TL de bir daha çekmiş bankadan kredi. 51 bin TL de birikmiş parası vardı, onu da vermiş. Şu anda sıfır, hiç parası yok. Bu ayki aldığı parayı da çekmiş, onu da yatırmış. Dünya dolusu borcumuz var. Evde yiyeceğimizi bulamıyoruz. Yetkililerin bize yardım etmesini istiyorum. Bu insanları bulup, cezalandırılmalarını istiyorum. Benim çocuğuma yaptılar, başkalarının canını da yakmasınlar. Ben onu istiyorum. Sakın gelen mesajlar hemen tıklanmasın. Kimse bunlara inanmasın”