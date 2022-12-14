6 yaşında Kadir İstekli ile evlendirilen kız HKG şu an nerede ne iş yapıyor bomba bilgiler ortaya çıktı
İSTANBUL'daki Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridi ile evlendirmişti. 18 yıl sonra 'tecavüze uğradım' diyerek yargıya giden H.K.G'nin davası 30 Ocak 2023 tarihinde görüşülecek. 6 yaşında evlendirilen H.K.G hakkında LGTB'nin eline düştü, mini etek giyiyor gibi bir çok iddia ortaya atılmıştı. Bugün H.K.G'nin şu an nerede olduğu ne iş yaptığı kimin korumasında bulunduğu ortaya çıktı.
TÜRKİYE'yi sarsan 6 yaşında evlendirilen H.K.G hakkında bomba bilgiler ortaya çıktı. Bir kesim tarafından LGTB'nin eline düştü, beyni yıkandı denilen genç kadının şu an nerede olduğu, ne iş yaptığı kimin korumasına girdiği ortaya çıktı. 6 yaşında evlendirildiği eşi Kadir İstekli'den boşanan H.K.G yargıya gitmiş ve 'çocukluğundan itibaren tecavüze uğradığını' delilleri ve ses kaydı ile ortaya dökmüştü. Bugün 24 yaşında olan genç kadınla ilgili hiç bilinmeyen detayları Nagehan Alçı köşesinden paylaştı. H.K.G meğer devlete sığınıp Kadir İstekli'den öyle boşanabilmiş. Kaldığı sığınma evini ailesi basmış. Bunun üzerine devlet yeni isimle onu İzmir'e taşımış. İşte H.K.G hakkında yeni ortaya çıkan bilgiler:
Nihayet doğru olan yapıldı ve günlerdir hepimizi sarsan, Türkiye’nin gündeminden düşmeyen 6 yaşındaki gelin HKG ile ilgili davanın ilk duruşması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın talebi üzerine öne alındı. Skandal bir tarih olan 22 mayıs değiştirildi. Yeni tarih 30 Ocak. Olayın faili olmakla suçlanan “damat”, “baba” ve “anne” için de hem Aile Bakanlığı hem de HKG’nin avukatı tutuklama talep etti. Umuyorum bu haklı talep kabul görür ve toplumun vicdanını kanatan bu olaydaki zanlılar tutuklu yargılanır çünkü yargılamalarda sıklıkla sopa olarak kullanılan ‘delilleri karartma şüphesi’ esas tam da burada mevcut.
Genç kadın şu an nerede?
Bakanlığın mağdurun barınma ve eğitim ihtiyaçlarını karşıladığını biliyoruz ama geçen sürede tam olarak hangi tedbirler alındı? HKG evden kaçtıktan sonra neler yaşadı? Bakanlık üzerine düşeni yaptı mı yoksa olaya duyarsız mı kaldı? HKG’nin evden ayrıldıktan sonra yaşadıkları ile ilgili hikayede boşluklar var. Bu boşlukları doldurmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından üst düzey isimlerle görüşüp adım adım son 2 yılının hikayesini öğrendim… Aşağıda bir çok çarpıcı detayı ilk kez okuyacaksınız.
HKG evden kaçınca nereye gidiyor?
HKG 2020 Kasım’da Aile Bakanlığına başvuruyor. Gönderen İstanbul Anadolu Adliyesi. Evden çocuğu ile birlikte çıkıyor ve doğrudan Anadolu Adliyesi’ne gidiyor. Orada bir dilekçe yazıyor. Kalacak yeri olmadığı ve güvenlik tehdidi altında bulunduğunu söylediği için ŞÖNİM’e yönlendiriliyor. ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) yetkilileri onu önce İstanbul’da bir sığınma evine yerleştiriyor.