6 yaşında Kadir İstekli ile evlendirilen kız HKG şu an nerede ne iş yapıyor bomba bilgiler ortaya çıktı

Nihayet doğru olan yapıldı ve günlerdir hepimizi sarsan, Türkiye’nin gündeminden düşmeyen 6 yaşındaki gelin HKG ile ilgili davanın ilk duruşması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın talebi üzerine öne alındı. Skandal bir tarih olan 22 mayıs değiştirildi. Yeni tarih 30 Ocak. Olayın faili olmakla suçlanan “damat”, “baba” ve “anne” için de hem Aile Bakanlığı hem de HKG’nin avukatı tutuklama talep etti. Umuyorum bu haklı talep kabul görür ve toplumun vicdanını kanatan bu olaydaki zanlılar tutuklu yargılanır çünkü yargılamalarda sıklıkla sopa olarak kullanılan ‘delilleri karartma şüphesi’ esas tam da burada mevcut.