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Jorge Jesus'un 3 golcüyü listesine aldı Fenerbahçe ara transferde harekete geçiyor

Jorge Jesus'un 3 golcüyü listesine aldı Fenerbahçe ara transferde harekete geçiyor

Ara transferde kadrosunu bir golcüyle takviye etmeyi planlayan ve hareketli günler geçiren Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, gündemine üç yıldız ismi aldı. 

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Fenerbahçe'nin gündemindeki ilk isim, Dünya Kupası’ndaki performansıyla kalitesini gösteren Vincent Aboubakar.

Al-Nassr’daki hocası Rudy Garcia ile arası kötü olan Aboubakar, ocakta ayrılmak istiyor ve Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor.

Memphis Depay için Roma devrede

Barcelona’nın gözden çıkardığı Memphis Depay, ocakta büyük ihtimalle ayrılacak. Fenerbahçe, İspanyol ekibinin 5 milyon euroya satış listesine koyduğu Hollandalı yıldız için hamle yapma kararı almıştı. Ancak Roma’nın devreye girmesi, işi zorlaştırdı. Sarı-lacivertlilerin avantajı, 28 yaşındaki oyuncunun yeni takımında "oynama garantisi" istemesi.

Luis Muriel Galatasaray'ın da gündeminde

Luis Muriel’in adı Galatasaray ile de anılıyor. İtalyan basınına göre Atalanta, iki Kolombiyalı forveti Zabata ve Muriel’den birini ocakta gönderme kararı aldı.

Teknik direktör Gasperini’nin, Zapata’yı takımda tutmaya daha sıcak baktığı belirtildi. Haberlerde, Muriel için en istekli takımın Fenerbahçe olduğu öne sürüldü. 31 yaşındaki oyuncunun önceliğinin İtalya’da kalmak olduğu ama şu ana kadar kendisiyle ilgilenen bir kulüp çıkmadığı kaydedildi.

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