İBB beklenen haberi duyurdu! Yenibosna metrosu açılıyor

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından bir süredir hizmet dışı olan Yenibosna metro istasyonunun yeniden açılacağını duyurdu.

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Metro İstanbul, sosyal medya hesabından bir süredir hizmet dışı olan Yenibosna metro istasyonunun yeniden açılacağını duyurdu. Açıklamada, "Yenibosna istasyonumuzu yenilenmiş olarak açıyoruz." denildi.

Metro İstanbul, bir süredir hizmet dışı olan Yenibosna metro istasyonunun yarın yeniden açılacağını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Yenibosna istasyonumuzu yenilenmiş olarak açıyoruz. M1A ve M9 metro hatlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olan, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızın Yenibosna istasyonu 15 Aralık Perşembe günü hizmetinize açılıyor.

Yenibosna istasyonu, M9 hattı tamamlandığında İstanbul'un kuzey, güney ve doğu akslarını birbirine entegre edecek hattın önemli kavşak noktalarından biri olacak."