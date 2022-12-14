BIST 5.268
DOLAR 18,65
EURO 19,89
ALTIN 1.084,49
HABER /  SAĞLIK

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 4 enfeksiyona karşı "dörtlü" koruma

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 4 enfeksiyona karşı "dörtlü" koruma

Hastaneler dolup taşıyor, eczaneler reçetelere yetişemiyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, en çok görülen enfeksiyonların Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV), influenza, rhinovirüs ve Kovid-19 olduğunu bildirdi ve bunlardan korunma yollarını açıkladı. 

Abone ol

Kayıpmaz, kış aylarında kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirilmesinin enfeksiyon görülme sıklığını da artırdığını vurguladı ve korunmak için maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra risk grubundakilerin hatırlatma dozlarını ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

Herkeste bu şikayetler var

Acil servis başvurularında boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, ateş, halsizlik gibi şikayetlerin ön plana çıktığını ve hastaların büyük bölümünün ayaktan tedavi, evde istirahatle bu süreci atlattığını anlatan Kayıpmaz, "Şu an hastalığa en çok sebep olan etkenler RSV, gribe yol açan influenza, rhinovirüs ve Kovid-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsü. Hastaların büyük çoğunluğu bu enfeksiyonları ayakta atlatsa da bulaştırıcı olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı. Kayıpmaz şunları kaydetti:

"Hastalık belirtisi gösteren kişilerin toplu ortamlarda maske takması hastalıkların bulaşmasının önlenmesi açısından önem taşıyor. Sağlıklı bireylere de aynı şekilde kapalı, kalabalık alanlarda özellikle enfeksiyonların arttığı bu dönemlerde maske takmalarını öneriyoruz. Hastalıklardan korunmak için kapalı ortamların sık sık havalandırılması, el hijyenine dikkat edilmesi önem taşıyor. Maske, mesafe ve hijyen, sadece Kovid-19 değil, diğer solunum yolu enfeksiyonları veya temasla bulaşan mikroorganizmalara karşı da koruma sağlıyor."

 "Enfeksiyonlar bir süre daha artış gösterebilir"

Şu anda da kış aylarında bir süre daha artış yaşanacağını daha sonrasında ise vakaların azalacağını öngörüyoruz. Enfeksiyonlar, salgın öncesindeki yıllarla benzer şekilde artış gösteriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
6 yaşında eşi Kadir İstekli ile evlendirilen kızın duruşma tarihi değişti Aile bakanlığı istedi
6 yaşında eşi Kadir İstekli ile evlendirilen kızın duruşma tarihi değişti Aile bakanlığı istedi
Dördüncü kez kalp krizi geçirdi hastaneye yetiştirildi, ilk sözü 'Yine mi ölmedim' oldu
Dördüncü kez kalp krizi geçirdi hastaneye yetiştirildi, ilk sözü 'Yine mi ölmedim' oldu
Hiç konuşmaması tepki çekmişti! Bozdağ neden 6 yaşındaki gelin hakkında sessiz?
Hiç konuşmaması tepki çekmişti! Bozdağ neden 6 yaşındaki gelin hakkında sessiz?
Finlandiya Savunma Bakanı iki aylığına görevini başkasına devredecek
Finlandiya Savunma Bakanı iki aylığına görevini başkasına devredecek
Uygulama resmen Türkiye'de başladı! Kimlikleri eski olanlar yararlanamıyor
Uygulama resmen Türkiye'de başladı! Kimlikleri eski olanlar yararlanamıyor
Sular çekildi koyunlar otluyor son hali içler acısı! Türkiye'nin en büyüklerinden...
Sular çekildi koyunlar otluyor son hali içler acısı! Türkiye'nin en büyüklerinden...
CHP'li Yıldırım Kaya kürsüde hepsini tecavüzcü ilan etti! Listede birisi yoktu Nedim Şener nedenini açıkladı
CHP'li Yıldırım Kaya kürsüde hepsini tecavüzcü ilan etti! Listede birisi yoktu Nedim Şener nedenini açıkladı
Strep A Türkiye'de görüldü! Korunmak için bunları yapın işte semptomları
Strep A Türkiye'de görüldü! Korunmak için bunları yapın işte semptomları
Fenerbahçe Beko Olympiakos deplasmanında paramparça oldu
Fenerbahçe Beko Olympiakos deplasmanında paramparça oldu
Çocuk gelin dosyasını kapatan savcı Hüseyin Erkan Özkurt meğer... Barış Pehlivan yazdı
Çocuk gelin dosyasını kapatan savcı Hüseyin Erkan Özkurt meğer... Barış Pehlivan yazdı
Özel dedektifler İsrail casusu çıktı! Dernek Başkanı dahil 44 'dedektif' casusluktan gözaltında
Özel dedektifler İsrail casusu çıktı! Dernek Başkanı dahil 44 'dedektif' casusluktan gözaltında
Sadettin Hülagü kimdir? Erdoğan başdanışmanı olarak atadı Resmi Gazete'ye çıktı
Sadettin Hülagü kimdir? Erdoğan başdanışmanı olarak atadı Resmi Gazete'ye çıktı