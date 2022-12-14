Özel dedektifler İsrail casusu çıktı! Dernek Başkanı dahil 44 'dedektif' casusluktan gözaltında

İSTANBUL'da İsrail casuslarına operasyon yapıldı. MİT ve İstanbul Polisi'nin ortak operasyonunda 'danışmanlık' adı altında özel dedektiflik faaliyeti yürüten ve MOSSAD'ın yönlendirmesiyle Filistinlileri takip edip MOSSAD'a rapor veren 44 'özel dedektif' gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Özel Dedektifler Derneği Kurucu Başkanı İsmail Yetimoğlu da var.

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MİT ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, İstanbul'da Askeri ve Siyasi Casusluk Operasyonu düzenlendi. İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları değerlendirilen ve yine MOSSAD'ın yönlendirmesi ile Türkiye'de bulunan Filistin uyruklu kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşlarını danışmanlık adı altında özel dedektiflik faaliyetleri çerçevesinde para karşılığında gizli bir şekilde takip eden 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Tehdit ve itibarsızlaştırma faaliyetleri

Gizli şekilde özel dedektiflik faaliyeti içerisinde olan bazı 'danışmanlık' firmalarının çalışanlarının da aralarında olduğu şüphelilerin verdikleri bilgilerle; iddialara göre bilgileri MOSSAD'a aktarılan söz konusu kişiler hakkında tehdit, para transferi ve sosyal medya üzerinden itibarsızlaştırma faaliyetleri yürütüldüğü saptandı.

13 firari özel dedektif aranıyor

Şüphelilerden 7'si İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, diğer şüphelilerin ise Terörle Mücadele Şube'deki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Dernek Başkanı da gözaltında

Gözaltına alınan isimlerden birinin İsmail Yetimoğlu olduğu belirtildi. 2007'de kurulan Özel Dedektifler Derneği'nin kurucu başkanı olan ve Maviay Özel Dedektiflik şirketinin de kurucusu olan İsmail Yetimoğlu, derneğin internet sitesinde, 23 yıllık devlet memurluğu görevinden emekli olduktan sonra 2003'te özel dedektiflik yemini ettiğini aktarıyor.

Yetimoğlu aynı sitede, birçok üniversitedeki ulusal ve uluslararası etkinliklerde konferanslar ve seminerler düzenlediğini, bir devlet üniversitesinde 'Özel Dedektif Araştırma Teknikleri ve Yöntemleri' dersi verdiğine yer veriyor.

Geçen yıl da 15 MOSSAD casusu yakalanmıştı

MİT, geçen yıl da çok önemli bir operasyona imza atmış ve Türkiye'de yaşayan Filistin uyruklu kişilerle ilgili bilgiler toplayan 15 MOSSAD casusunu yakalamıştı. O operasyonda gözaltına alınan casusların oluşturdukları özel 'fişleme' dosyalarının karşılığında binlerce euro ödemeler aldıkları ortaya çıkarılmıştı.