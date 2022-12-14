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Prof. Naci Görür'ün İstanbul depremi sözleri çok ürkütücü! On binlerce bina çökecek, ölümle burun buruna...

Prof. Naci Görür'ün İstanbul depremi sözleri çok ürkütücü! On binlerce bina çökecek, ölümle burun buruna...

Uzmanlar her seferinde büyük İstanbul depremi için uyarıyor ama depremin tarihi henüz bilinmiyor. Beklenen deprem için son açıklama Prof. Naci Görür'den geldi. Uzman ismin açıklamaları resmen ürküttü. İşte İstanbul'u bekleyen senaryo...

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 Jeolog Prof. Dr. Naci Görür beklenen büyük İstanbul depreminde 59-60 bin binanın çökeceğini söylerken “En az 320 bin kişi ölümle burun buruna” açıklaması yaptı. Haber Global'de Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Naci Görür şunları kaydetti:

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği bilgilere göre, olası deprem durumunda 59-60 bin bina çökecek. Büyükşehir Belediyesinin ortaya koyduğu bu 59-60 bin bina için şöyle bir hesap yapıyorum. İstanbul’da 1 milyon 100 bin bina var. Bunun 60 bini çok ağır hasar alacak.

"Bu işin şakası yok"

-60 binin 50 binini bile hesaptan çıkarıp sadece 10 bin binada çok ağır hasar olacağını bile düşünsek, her bina da 4 katlı olsun, 40 bin kat yapar. Her kat 2 daire olsa 80 bin daire yapar. Her dairede 4 kişi olursa 320 bin insan doğrudan doğruya ölümle burun buruna kalacak demektir. Bu işin şakası yok.

-Bu binalardan sonra o yolların ne kadar kullanılacağını siz düşünün, trafiği düşünün. Göçük altında kalanları, biz amaca uygun yerlere götüremeyiz. İstanbul'da hastaneye gidemediği veya tıbbi ilgi göremediği için kaybedeceğimiz insanlar olabilir.

-Göçük altındaki insanları kurtarmak da fayda etmeyebilir. Deprem sırasında olabilecekleri tasavvur etmek için normal zamanda İstanbul'da karşılaştığımız keşmekeşleri düşünün bir kıyaslama yapın, göreceksiniz.

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