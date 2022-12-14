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Messi rekor kırdı, Arjantin Dünya Kupası'nda finale yükseldi!

Messi rekor kırdı, Arjantin Dünya Kupası'nda finale yükseldi!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. Arjantin, Modric'li Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale adını yazdırmayı başardı. Öte yandan yıldız futbolcu Lionel Messi, Hırvatistan karşısında kaydettiği golle 11 gole ulaşıp Arjantin Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü ismi oldu.

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2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Arjantin 3-0 kazandı. 

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 39 ve 69. dakikalarda Julian Alvarez ile 33. dakikada Messi penaltıdan attı. Ayrıca Alvarez'in ikinci golünün asisti Messi'den geldi. 

Bu sonucun ardından Arjantin, Dünya Kupası'nda finale yükselirken son finalist Hırvatistan ise turnuvaya veda etti. Arjantin'in finaldeki rakibi Fransa - Fas maçının galibi olacak.

Messi rekor kırdı
Lionel Messi, Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltıdan attığı gol ile takımını öne geçirdi. Lionel Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. (11 gol)

Dünya Kupası kariyerinin 25. maçına çıkan Lionel Messi, turnuva tarihinde en fazla karşılaşmada forma giyen oyuncu olan Lothar Matthaus'un rekorunu egale etti.

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