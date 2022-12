Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "FETÖ'cülere sahip çıkan sizsiniz, biz o hainlere dünyanın her yerini dar ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “FETÖ, DHKP-C, PKK/YPG her türlü eli kanlı örgütle mücadelemizi sürdürüyoruz. FETÖ’nün siyasi ayağından söz edenler oldu; FETÖ ile kol kola olan sizsiniz! FETÖ'cülere sahip çıkan sizsiniz! Biz o hainlere dünyanın her yerini dar ediyoruz! Sizin Genel Başkanınız bu hainlere af vaat ediyor, FETÖ’nün siyasi ayağını görmek istiyorsanız ona bakacaksınız” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2023 bütçe görüşmelerine katıldı. Oktay, 2023 bütçesinde Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumlar ile ilgili milletvekillerine bilgi verdi.

"Toplum vicdanını kanatan olayların siyasi malzeme yapılmasına da karşıyız"

Oktay, 6 yaşındaki çocuğa istismar olayına ilişkin, “Bir vatandaşımızın, hele ki bir çocuğumuzun temel hakları söz konusu olduğunda elbette tepkisiz kalacak değiliz, kalmadık da zaten. Aile Bakanlığımız bu durumun ihbarı ile birlikte, bu kızımızı hemen koruma altına alarak can güvenliğini temin etmiş, ardından da psikososyal desteklerle verilmesi gereken ilk acil hizmetleri ve devamındaki rehabilitasyon çalışmalarını sürdürmüştür. Kızımızın koruma altına alınmasını takip eden dönemde 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan da derhal soruşturma başlatılmıştır ve hali hazırda İstanbul’da Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama devam etmektedir. Olay yargının tasarrufundadır. Artık bize düşen bağımsız Türk Mahkemelerinin işini yapmalarına müsaade etmek ve hukuki süreci yakından takip etmektir. İsnat edilen suç sabit görüldüğünde, suçluların tümünün en ağır cezayı alacaklarına inancımız tamdır. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine inanıyoruz. Çocuğa yönelik, kadına yönelik istismarın nasıl karşısındaysak bu gibi toplum vicdanını kanatan olayların siyasi malzeme yapılmasına da karşıyız! Mağdurlar, siyasetin aparatı değildir! Elbette gündeme gelen travmaya tepki son derece doğaldır ve desteklenmelidir. Ancak bu kardeşimizin bundan sonra da bir hayatı olduğu gerçeği unutulmamalıdır.” diye konuştu.

"Asla göz yummayacağız"

Oktay, çocuğun ikincil örselenmesinin önüne geçmek için, yaşadığı travmanın atlatılabilmesi için; öncelikli olarak muhalefete bu mağduriyetlerin bir siyasi şov malzemesi olmadığını hatırlatarak, “Adil yargılamanın sonucunu beklemeden tarafları yaftalamak, toplumda ayrışma oluşturmak topluma da hiçbir siyasi partiye de çıkar sağlamaz. İddia edilen bu insanlık suçunun belli inanç gruplarına yönelik suçlayıcı ifadelerle genellemek suretiyle yapılmaya çalışılanı görüyoruz. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu ve 6’lı masaya Sayın Aslı Baykal’ın dün paylaştığı Twiter mesajlarını özellikle hatırlatmak isterim. 28 Şubat sürecine benzer bir oyunun başlatılması girişimlerine asla göz yummayacağız” ifadelerini kullandı.

"İnsansız jet savaş uçağımız geliyor"

“Görüyoruz ki savunma sanayii sektörümüz önemli bir ivme kazanmış ve katlanarak büyüme sağlamıştır. Yerli, milli silah, mühimmat ve füzeler, insansız hava, kara, deniz araçları, hava savunma sistemleri, helikopterler ve gemiler. Saymakla bitiremeyeceğimiz kadar geniş bir yelpazede savunma sistemlerini yerli ve milli olarak tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz. Dünyada savaş gemisini milli imkânlarla tasarlayan ve inşa eden 10 ülke arasındayız. Mavi Vatan'ın çelik pençesi ada sınıfı 4 korvetimizi devreye aldık. Amfibi gemilerimiz Sancaktar ve Bayraktar, Deniz Kuvvetlerimizin hizmetinde görevlerine devam ediyorlar. Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi Ufuk’u yine bu sene içinde kullanıma aldık. Yeni tip denizaltılarımızdan Hızır Reis’in havuza çekimi ve Selman Reis’in ilk kaynak törenini de gerçekleştirdik. Bunlarla da yetinmiyoruz; deniz hakimiyetinde dengeleri değiştirecek çalışmaları ilerlettik. Ummanlara hükmeden, tarihlere şan veren Barbaroslar gibi; Albatros, Salvo, Marlin, Sancar, Ulak ve Mir projeleriyle insansız deniz araçlarımız geliyor. Bütçesini görüştüğümüz 2023 yılı savunma sanayiinde yeni bir milat olacak; TUSAŞ’tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor! İnsansız hava araçlarında kabiliyetimizi daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir projemiz var; ANKA-3 MİUS! ANKA-3, jet motoru ve hızıyla; yüksek yük taşıma kapasitesi ve radarda neredeyse görünmeyen kuyruksuz yapısıyla İHA alanında yeni bir sayfa açacak. Önümüzdeki yıl ANKA-3 MİUS projemizden müjdeleri milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Milli Muharip Uçak ve Kızıl Elma ile diğer insansız savaş uçaklarımızla savunma dengeleri yeniden yazılacak. Uzun menzilli hava savunma sistemlerimiz Siper, Karaok, Bozdoğan ve Gökdoğan’ın ilk teslimatlarını yapacağız.”

"CHP antik çağda mı yaşıyor?"

"Kılıçdaroğlu diyor ya ‘millet teknoloji görsün’" söylemine cevap veren Oktay, “CHP’nin teknolojiden anladığı çevrimiçi görüntülü konuşma! O da hologramlı, üç boyutlu konuşma gibi bir şey de değil düz ekrana yansıtılmış. Gençler; görün bunların vizyonu bu! Bunu EBA ile e-okulda bizim çocuklarımız yıllardır kullanıyor, CHP antik çağda mı yaşıyor? Biz uzayda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağız diyoruz, siz eski sistemi, tarih olmuş yılları geri getireceğinizi söylüyorsunuz. Ama biz Cumhur İttifakı olarak kararlıyız; bunca emeği, bunca altyapıyı geriye sarmanıza, bu ülkeyi çölleştirmenize müsaade etmeyeceğiz. TEKNOFEST kuşağı da bu gerçeği görüyor. Biz gençlerimizle birlikte dijital dönüşümde daha da ileri giderek daima yeniliğe kanat açacağız” şeklinde konuştu.

"FETÖ'cülere sahip çıkan sizsiniz! Biz o hainlere dünyanın her yerini dar ediyoruz"

Oktay, FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin iddialara, “Türk milletinin hakkında gözü olanlar, Devletimizin varlığına, birliğine, bütünlüğüne düşman olanlar rahatsız olacak; Teşkilatı teknik-teknolojik kapasitesi başta olmak üzere önümüzdeki yıl her yönden daha da güçlendireceğiz. Adı ne olursa olsun güvenliğimizi ve toplum huzurunu tehdit eden terörle; FETÖ, DHKP-C, PKK/YPG her türlü eli kanlı örgütle mücadelemizi sürdürüyoruz. FETÖ’nün siyasi ayağından söz edenler oldu; FETÖ ile kol kola olan sizsiniz! FETÖ'cülere sahip çıkan sizsiniz! Biz o hainlere dünyanın her yerini dar ediyoruz! Sizin Genel Başkanınız bu hainlere af vaat ediyor, FETÖ’nün siyasi ayağını görmek istiyorsanız ona bakacaksınız” dedi.

HDP grubuna yönelik olarak Oktay, “PKK’nın, YPG’nin istismar ettiği çocuklara sesinizi çıkarmadığınız sürece, hakkını savunduğunuzu iddia ettiğiniz Kürt kardeşlerimizin yıllarca geri kalmasına sebep olan teröre terör, teröriste terörist diyemediğiniz sürece hezeyanlarınız yok hükmündedir! Siz ancak terör örgütünün sözcülüğünü üstlenirsiniz! Kürt kardeşlerimizi temsil edemezsiniz! Bizim Kürt vatandaşımızla, sizin hiçbir alakanız yoktur” ifadelerini kullandı.