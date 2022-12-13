BIST 5.256
DOLAR 18,64
EURO 19,79
ALTIN 1.085,41
HABER /  SPOR

Neymar'ın davası sonuçlandı! Transferde yolsuzluk ve dolandırıcılıkla suçlanıyordu

Neymar'ın davası sonuçlandı! Transferde yolsuzluk ve dolandırıcılıkla suçlanıyordu

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Santos'tan Barcelona'ya 2013 yılındaki transferinde yolsuzluk ve dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti. İşte detaylar...

Abone ol

İspanyol mahkemesinden yapılan açıklamada, kontratta usulsüzlük yapıldığı ve bu durumdan kasıtlı olarak zarar görüldüğü yönünde DIS Grubu tarafından ortaya atılan iddiaların, delil yetersizliği nedeniyle düştüğü belirtildi.

Neymar beraat etti

Bu kararın ardından Neymar ve babası, Barcelona'nın eski kulüp başkanlarından Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu, haklarındaki suçlamalardan beraat etti. Neymar'ın henüz 17 yaşındayken (2009) transfer haklarının yüzde 40'ını satın alan DIS Grubu, bu futbolcunun önceden Barcelona ile bir anlaşma yaparak diğer takımların teklif getirmesinin engellendiğini ve transferde kendisine karşılık gelen gerçek tutarı alamadığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

İtiraz etmişlerdi

Sadece Neymar'ın annesi hakkındaki suçlamaları geri çeken DIS, Brezilyalı futbolcu için 5 yıl hapis ve 159 milyon avro, Barcelona'nın eski kulüp başkanlarından Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu için 5 yıl hapis, 6 yıl sportif yöneticilik görevlerinden men ve 195 milyon avro para cezası talep etmişti. Savcılığın tüm suçlamaları ekim ayında geri çekmesinin ardından karara itiraz eden DIS Grubu avukatları, Neymar'a bu kez 2,5 yıl hapis cezası verilmesi için başvuruda bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Arjantin Hırvatistan (CANLI YAYIN) İlk 11'ler belli oldu
Arjantin Hırvatistan (CANLI YAYIN) İlk 11'ler belli oldu
Hastanede terör estirdiler! Serum geç geldi diye sağlık çalışanlarını darp ettiler!
Hastanede terör estirdiler! Serum geç geldi diye sağlık çalışanlarını darp ettiler!
Çin'den flaş Kovid-19 ilacı kararı! İnternetten satışına izin verildi
Çin'den flaş Kovid-19 ilacı kararı! İnternetten satışına izin verildi
Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakan Koca'dan ilaç sorunu açıklaması! Çözüm için tarih verdi: "Hep birlikte göreceğiz"
Bakan Koca'dan ilaç sorunu açıklaması! Çözüm için tarih verdi: "Hep birlikte göreceğiz"
İran’da 5.4 büyüklüğünde deprem
İran’da 5.4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması!
Bakan Yanık'tan 6 yaşındaki çocuğa istismarla ilgili açıklama
Bakan Yanık'tan 6 yaşındaki çocuğa istismarla ilgili açıklama
Halit Kıvanç'ın ismi stadyumda yaşayacak
Halit Kıvanç'ın ismi stadyumda yaşayacak
Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu
Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu
Antalya için korkutan uyarı! Alarm verildi 3 ilçede okullar tatil edildi
Antalya için korkutan uyarı! Alarm verildi 3 ilçede okullar tatil edildi
Maliye Bakanlığı duyurdu! Ödemeler 1 ay erteledi
Maliye Bakanlığı duyurdu! Ödemeler 1 ay erteledi